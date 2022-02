“Verso le nozze “ da Suora a cantante innamorata.La fine di suor Cristina, la campionessa di “The Voice”

La rivelazione di ”The Voice” ha conquistato tutto il pubblico ma ultimamente i riflettori su di lei si sono spenti. Cosa è successo? Ve lo sveliamo!

Suor Cristina, classe 1988, fa parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. Partecipò alla seconda edizione del talent show ”The Voice of Italy” e divenne nota a livello internazionale.

Nel 2014 e nel 2018 ha inciso due album: “Sister Cristina” e “Felice”. Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di meno della suora più amata degli italiani. Ma perché? Addirittura è girata voce che volesse abbandonare la sua vocazione da suora per amore. Queste dicerie sono fondate oppure si tratta dei soliti pettegolezzi? Vi sveliamo tutta la verità.

Suor Cristina è innamorata?

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE ———> “Semplice ma…” Giovanna Civitillo dopo Sanremo mostra il suo lato nascosto, che incredibile sorpresa – FOTO

Suor Cristina non ha mai messo da parte il suo amore per la musica. Nonostante la sua famiglia non vedesse di buon grado questa sua passione, lei è andata avanti per la sua strada, sfatando anche diversi cliché che vedevano una suora lontana dai riflettori.

Oggi è seguitissima sui social e soprattutto su Youtube il suo canale ha milioni di visualizzazioni riuscendo a conquistare proprio tutti: persino Madonna ascoltandola si è complimentata con lei, per le sue doti canore.

Ora, Suor Cristina vive a Milano, e lavora nei dintorni in una congregazione. Dunque non c’è nulla di vero nelle voci che sostenevano avesse cambiato rotta: è sempre devota e ha rinnovato i suoi voti e il suo amore per Gesù.

TI POTREBBE INTERSSARE ANCHE ———> Terrore in studio, il cavaliere gela Maria De Filippi: “Si sta sentendo male!”. Si ferma improvvisamente il ballo

Come lei stessa aveva dichiarato: “Dio è il mio sposo, con la mia presenza l’ho portato sul palco“, in riferimento alla sua partecipazione al talent che l’ha resa celebre. Affermò di essere stata travolta da un vero e proprio ciclone di popolarità e successo ma nonostante ciò ha sempre voluto preservare la sua vita e le sue abitudini rinnovando tutto il suo amore per il Signore.