La showgirl si è mostrata sui social in tenuta ginnica ed un sorriso contagioso che ha fatto sussultare tutta la sua community.

La conosciamo tutti per la sua storia d’amore che Alberto Tomba, durata dal 1991, anno della sua vittoria al concorso di “Miss Italia”, al 1997. Successivamente Martina Colombari si è legata a Billy Costacurta, suo marito dal 2004 e padre del suo unico figlio Achille.

La showgirl classe 1975 ha 46 anni ma ogni nuovo scatto pubblicato sui social è la dimostrazione che l’età anagrafica non conta e che con determinazione e sacrificio si possono ottenere sempre i risultati desiderati.

Vediamo l’ultimo scatto che la immortala in look da palestra mentre assapora gli ultimi raggi di sole della calda giornata di ieri.

Martina Colombari ha il suo segreto di bellezza: si chiama fitness

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Come abbiamo detto la ex modella non rinuncia mai allo sport e proprio ieri sera nel suo ultimo post Instagram ha rivelato cosa la rende più felice dopo una giornata di lavoro, la fa rilassare e le permette di allinearsi con se stessa.

“Capite come ci si sente dopo essersi allenati?!?!? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️” scrive accanto alla foto che la cattura dopo un lungo allenamento in palestra, appoggiata ad una panchina in giardino per prendere fiato. Capelli scompigliati ed il viso leggermente arrossato dopo l’immane sforzo, ma un sorriso a denti pieni che si apre maestoso e vivo e che meglio di qualsiasi altra cosa commenta lo scatto.

Anche gli occhi sono lo specchio della sua anima e brillano di una luce contagiosa che ben si sposa con il tramonto alle sue spalle che ne rischiara la pelle delle braccia nude coperte solo dalla canotta sportiva e dai leggings stretti sulle cosce muscolose.

Come hanno reagito i fan? Ecco alcuni messaggi che sono giunti: “Sorridente così sei ancora più bella 🤩🥰”, “Tu lo rappresenti meravigliosamente 🤗”, “Sei un esempio per tutte noi ❤️🔥”, “Siiii come ti capisco! Si scatenano le endorfine, si sta bene, lo consiglio a tutti👏”.

Il commento più sincero però arriva da una fan che non ha saputo trattenere la battuta che forse in molti pensavano ma stentavano a scrivere: “Io sono così dopo un piatto di lasagne 😂”. Voi invece cosa ne pensate, di che fazione siete?

