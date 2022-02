Sanremo 2022, chi è la fidanzata di Blanco? – FOTO

Il giovane cantante Blanco, è stato senz’alcun dubbio uno dei concorrenti più amati in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Momenti di pura fama, quelli che stanno attualmente vivendo i due vincitori del Festival Blanco e Mahmood; la loro vittoria all’Ariston con il brano “Brividi”, ha portato un ulteriore successo per entrambi i cantanti. Sui profili social dei due artisti, arriva il boom di followers, like e commenti.

Le due star del momento, stanno ricevendo moltissime attenzioni dai loro fan, i quali sembrerebbero essere molto curiosi della loro vita privata. Negli ultimi giorni, i sostenitori di Blanco scavano continuamente nella sua vita privata, trovando molti scatti del giovanissimo viciniore. Tra le innumerevoli foto che girano nel web, in particolare, la curiosità di molti è ricaduta proprio sulla giovane Giulia Lisioli, fidanzata del talentoso vincitore.

Blanco e la sua dolce metà: chi è Giulia Lisioli

A poche ore dalla vittoria, sul web il nome Blanco è super cliccato. Molte anche le ammiratrici, innamorate del giovanissimo cantante. Tuttavia, il cuore del famoso artista sembrerebbe essere occupato da una ragazza del bresciano di nome Giulia. La giovane, pare non abbia nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Secondo quanto detto da Blanco, i due si conoscono dapprima che lui diventasse un cantante affermato; la coppia, è comparsa insieme per la prima volta, mano nella mano, ai Seat Music Awards 2021. Nelle scorse settimane, Blanco ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, spiegando in un intervista per “Radio DEEJAY”, il legame che ha con Giulia: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”

Nell’ultima serata del Festival, appena finito di cantare, Blanco fa un’importante dedica: “A Giulia”, un gesto che ha lasciato tutti meravigliati.