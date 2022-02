Caterina Balivo ha condiviso un video fantastico sul suo profilo di Instagram: la conduttrice passa dal pigiama ad un outfit super sexy.

Caterina Balivo, nonostante gli anni che passano, continua ad essere una donna bellissima, affascinante e seducente. A 41 anni, la napoletana è una bomba sexy e riesce ogni volta a stregare i suoi followers condividendo post al di fuori di ogni logica. In questo 11 febbraio, la conduttrice è stata molto presente in ambito televisivo. Dopo aver giocato a ‘I Soliti Ignoti’, dove ha vinto 35mila euro (che vanno donati in beneficenza), i fans hanno ammirato la classe 1980 anche a ‘Il Cantante Mascherato’: nel programma con Milly Carlucci, lei è una dei giudici.

Caterina, prima dell’esperienza televisiva, ha pubblicato un video fantascientifico sul suo profilo di Instagram: la nativa di Napoli ha mostrato la sua trasformazione spettacolare, dal pigiama all’outfit super sexy.

Caterina Balivo, la trasformazione ti manda KO: bomba sexy

