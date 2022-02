Mercedesz Henger, momento terribile per la figlia di Eva: “Ho ignorato molti segnali”

Mercedesz Henger ha condiviso un post estremamente preoccupante sul suo profilo di Instagram: il momento terribile della showgirl.

Mercedesz è la figlia di Eva Henger e di Riccardo Scicchi ed è conosciuta al mondo proprio con il cognome della madre. Le due, in passato, avevano un grande rapporto ma da qualche anno si sono allontanate senza mai più riavvicinarsi. Memi, proprio come la mamma, è dotata di una bellezza impressionante e di un fisico perfetto, con forme che fanno accelerare costantemente il cuore al pubblico del web.

La classe 1991 è la regina di Instagram e condivide ogni giorno scatti che lasciano senza fiato gli ammiratori e i fans. Memi, questa sera, ha scelto di utilizzare i social per un motivo ben preciso: la ragazza ha rivelato a tutti il momento difficile e terribile che ha passato.

Mercedesz Henger, momento terribile: “Ho ignorato molti segnali”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz, poco fa, ha condiviso un post che ha sorpreso tutti i suoi followers. La classe 1991 ha allegato in primis una fotografia bellissima: il suo fascino e il suo sorriso deliziano il web. La maglia mette in risalto le forme del suo davanzale, mentre il suo sguardo pietrifica gli ammiratori. In didascalia le parole da brividi. “L’estate scorsa ho passato un momento della mia vita molto difficile da affrontare“: comincia così il lunghissimo racconto.

“Non ero più in me“, ha spiegato la figlia di Eva che ha anche aggiunto di non avere la sua solita capacità di capire le persone in fretta e di poterle scegliere. La classe 1991 ha rivelato inoltre di aver sorvolato su molti campanelli d’allarme e di avere ricordi di una Memi che non era in verità lei. “Sono imbarazzata al pensiero di essere stata vista in una mia versione così fragile ed emotiva“, ha aggiunto Mercedesz dicendo anche di aver superato questo problema e di aver tagliato le relazioni tossiche. La showgirl ha scritto infine di aver rivelato questa condizione per sensibilizzare le persone che soffrono di questo problema.