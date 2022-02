“L’amica geniale”, sapete quanti anni ha Gaia Girace? Da non crederci…

“L’amica geniale”, sapete quanti anni ha la protagonista Gaia Girace, alias Lila? La risposta vi lascerà a bocca aperta

“L’amica geniale”, serie televisiva ideata da Saverio Costanzo, è stata la vera rivelazione degli ultimi anni. La storia, ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta, racconta dell’amicizia indissolubile tra Elena “Lenù” e Raffaella “Lila”, interpretate rispettivamente da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Giunta alla sua terza stagione, la fiction non manca di tenere incollati alla tv milioni di telespettatori.

Di fronte alla bravura delle due protagoniste, viene naturale domandarsi quale sia la loro età, ed anche quanti anni avessero quando vennero selezionate per il primo provino. La risposta è clamorosa e vi lascerà senza parole…

“L’amica geniale”, sapete quanti anni ha Gaia Girace, alias Lila? La risposta è sconvolgente

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida e Alessandro, grave ostacolo alla conoscenza: un altro cavaliere si è messo in mezzo

La serie televisiva lanciata da Saverio Costanzo (figlio del più celebre Maurizio) nel 2018 ha raccolto il plauso unanime di pubblico e critica. Merito dell’ambientazione – la Napoli degli anni Cinquanta – ricostruita in maniera magistrale, con tanto di dialoghi sottotitolati in italiano. Ma le vere colonne portanti della fiction sono proprio le due protagoniste: Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Il talento che entrambe hanno dimostrato sul set non sembra affatto corrispondere alla loro età anagrafica. Gaia Girace, circa due mesi fa, ha infatti festeggiato il suo 18esimo compleanno. La classe 2003, pertanto, venne selezionata per prendere parte alla serie tv ad appena 15 anni, essendo la prima stagione stata trasmessa nel 2018.

Un aspetto su cui in pochi avevano riflettuto, e che sottolinea ancora una volta la straordinarietà delle doti dell’interprete di Lila. Basti pensare che, al principio della seconda stagione (2020), la Girace aveva dovuto filmare delle scene di violenza assieme al collega Giovanni Amura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fiorello, la vera ragione per cui ha lasciato solo Amadeus: il conduttore sapeva tutto

Una prova cinematografica che aveva messo indubbiamente a dura prova Gaia, ma che ne aveva al contempo esaltato le qualità di attrice. Per la Girace, così come per la collega Margherita Mazzucco, “L’amica geniale” sarà solamente un trampolino di lancio.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER