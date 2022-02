Martina Hamdy ha condiviso uno scatto mostruoso sui social network: la showgirl indossa un costume ad un pezzo che si apre completamente, lasciando di stucco gli ammiratori.

Martina Hamdy, dopo alcuni studi universitari, decise di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo. La ragazza divenne meteorina per meteo.it e per il Tg4. La nativa di Milano, in questi anni, è stata opinionista di ‘Mai dire mondiali’ e ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2018. La classe 1994 è seguitissima su Instagram, vantando ben 179mila followers (i numeri crescono di giorno in giorno). La 28enne è sentimentalmente legata ad un uomo, anche se non ha mai mostrato (nemmeno sui network) il volto del suo partner.

Con la sua bellezza incredibile, la ragazza affascina ed incanta tutti i suoi ammiratori: con grande frequenza la Hamdy posta scatti in cui mette in mostra la sua avvenenza e anche il suo corpo da capogiro. Questa sera, la meteorina ha deliziato il suo pubblico mettendo in rete un’immagine in cui indossa un costume stupefacente.

Martina Hamdy, il bagno alle terme è uno spettacolo sensuale: costume troppo sexy

Martina, qualche istante fa, ha condiviso una fotografia mostruosa sul suo profilo di Instagram. La classe 1994 ha deciso di rilassarsi per qualche ora e di andare in un meraviglioso complesso termale. Per l’occasione, la nativa di Milano ha optato per un costume ad un pezzo che si apre completamente al centro e fa sognare tutti.

L’incidente hot è dietro l’angolo e il suo décolleté potrebbe uscire da un momento all’altro. Nonostante sia coperta parzialmente dall’acqua, il suo imperioso stacco di coscia è bene visibile e fa impazzire la platea. “Una bella pantera in piscina”, ha scritto un utente. “Ciao sei meravigliosa”, “Da infarto”, “Hai un viso dolce”, si legge ancora.