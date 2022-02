Elodie e l’outfit che lascia tutti a bocca aperta su Instagram. La cantante in mini dress e stivali alti sfodera tutta la sua sensualità: sbalorditiva

In continua crescita al limite dell’incredibile in termini di successo, Elodie è la super star del momento. Una strada percorsa con impegno e dedizione, compiuta anzitutto facendo molta gavetta prima di raggiungere la vetta che occupa oggi. Dall’infanzia complicata alla partecipazione al talent “Amici” nel 2015, dove finalmente realizza il suo sogno: fare della musica la sua professione.

Si può dividere in due fasi la sua carriera: la prima inizia subito dopo la fine del programma, dove conquista il secondo posto. Ma è tra il 2018 e il 2019 che trova la sua perfetta cifra stilistica, partecipando a featuring di grande successo. Indimenticabile “Margarita“, in collaborazione con il rapper Marracash, con il quale stringe un importante legame sentimentale.

Solo l’inizio di una serie di hit, come “Guaranà”, “Ciclone” e in ultimo il brano “Vertigine”, primo estratto del prossimo attesissimo album. Lo ha annunciato su Instagram, dove vanta 2,6 milioni di followers, che in attesa di conoscere con esattezza i suoi prossimi progetti, possono ammirarla in scatti esplosivi. L’ultimo ha davvero sbalordito tutti.

Elodie, mini dress e stivali alti: pazzesca

Mentre il gossip continua a parlare della cantante tra le braccia del manager Davide Rossi, con il quale è stata pizzicata a Milano dalla rivista “Chi“, Elodie fornisce nuovi elementi di cui parlare. La foto “incriminata” questa volta è lei stessa a pubblicarla in cui è la sola protagonista, ma non potrebbe essere altrimenti. Condivide con i fan uno scatto tra i più seducenti mai postati, in un outfit provocante.

Sfoggia un abito in velluto nero, con tanto di cut out sulla fascia addominale scolpita, anche se il punto forte è rappresentato dalla sua “lunghezza”. Un vestito decisamente mini, che lascia molto da ammirare ai fan su Instagram, ma con un particolare che fa la differenza.

Con il fascino delle autoreggenti, l’eleganza di una décolleté e l’effetto provocante degli stivali alti, Elodie indossa una creazione firmata Jimmy Choo. Si tratta di cruissard boots con effetto calza ultra trasparente, dal dettaglio in strisce verticali per un risultato optical immediato, indossati dalla modella migliore che potesse esibirli.

Le gambe infinite sono un sogno ad occhi aperti per gli utenti che, sbalorditi da tanta bellezza, restano completamente senza fiato: “Mi gira la testa“, “Illegale“, “Una Dea“.