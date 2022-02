Laura Torrisi, la foto mozzafiato in camera da letto rapisce i fan. Scollatura profonda e gambe strepitose: l’attrice manda in tilt il web

Era il 2006 quando Laura Torrisi conquistava i telespettatori del “Grande Fratello” nella sua sesta edizione, fino a raggiungere la semifinale del reality, l’inizio di una nuova vita. La sua straordinaria avvenenza diventa nota al pubblico in breve tempo, una grande consapevolezza dell’attrice, che 8 anni prima aveva partecipato al concorso “Miss Italia”.

La caratteristica che diventa davvero la firma della sua notorietà è la semplicità, fin dal primo momento si dimostra infatti come una ragazza comune. Un valore che mantiene anche al culmine del suo successo, quando riveste il ruolo da protagonista nel celebre film “Una moglie bellissima“, diretto da Leonardo Pieraccioni, che diventa il suo compagno.

Seguono altri titoli importanti, soprattutto sul piccolo schermo, dove partecipa a fiction di grande rilievo, come “L’Onore e il rispetto” e “Le tre rose di Eva“. Nel 2021 ha pubblicato un libro in collaborazione coin la scrittrice Sara Gazzini, “P.S. Scrivimi sempre“, raccolta de email che le due si scambiano durante il difficile periodo del lockdown.

Il suo profilo Instagram è un’iniezione di positività per i numerosi fan che la seguono. Attimi di felicità, momenti personali ma anche scatti che continuano a far innamorare gli utenti: un’emozione continua.

Laura Torrisi, la luce della sua bellezza intramontabile

Nonostante i 15 anni trascorsi dal ruolo interpretato in “Una moglie bellissima”, Laura Torrisi non sembra affatto cambiata. L’attrice continua a rappresentare l’inaccessibile sogno di bellezza per il suo pubblico, che la ama per molto altro. Simpatia, semplicità e fascino: un cocktail di qualità inebriante per i fan, che continuano a seguirla su Instagram.

Ed è proprio sul social che l’attrice decide di stupire il web con due scatti ad alto tasso di seduzione. La location dell’immagine è una meravigliosa camera da letto arredata con classe, ma è l’eleganza dell’attrice a lasciare di stucco gli utenti.

Con il suo solito splendente sorriso, Laura Torrisi sfoggia un blazer dress dalla scollatura profondissima. L’abito non solo evidenzia le curve procaci dell’attrice, ma lascia protagoniste le gambe, poste in primo piano dall’outfit.

Abbinati al vestito, sceglie dei sandali minimal dotati di cavigliera, che slanciano la sua figura, aggiungendo un altro elemento di sensualità. La luce della sua bellezza pervade il web, per un inevitabile tripudio di like: “Sei un sogno“, “Che meraviglia“, “La più bella del mondo“.