La D’Urso e il presunto ménage à trois: “Te lo chiedo per favore”. Mai così sconvolta

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso rimane pietrificata dalle affermazioni fatte in studio: l’appello al collega è inevitabile…

A ridosso del secondo appuntamento settimanale con il “Grande Fratello Vip”, Barbara D’Urso ha voluto rispolverare un argomento tutt’altro che chiusosi: il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. I due, come è emerso nel corso delle precedenti puntate del reality, sarebbero arrivati ad un punto di rottura. Una situazione che, tuttavia, appare ben lontana dall’essere definitiva.

Quest’oggi, durante il secondo blocco del talk show, uno degli opinionisti di Barbara D’Urso si è lasciato andare ad una confessione sconvolgente. Si tratta di Giacomo Urtis, ex gieffino che sembra conoscere i segreti più intimi della relazione tra Alex e Delia.

Le parole del chirurgo hanno scioccato persino Stella Starlite, che fino a pochi istanti prima era da tutti considerata come la “terza incomoda” di questa anomala relazione. Sconvolta, la D’Urso si è rivolta al celebre collega di Canale Cinque, a cui ha fatto un appello che non è passato inosservato.

Barbara D’Urso fa un appello al collega: “Te lo chiedo in diretta”. Mai così sconvolta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fiorello, la vera ragione per cui ha lasciato solo Amadeus: il conduttore sapeva tutto

Tra gli ospiti dell’appuntamento odierno di “Pomeriggio 5”, oltre alla chiacchieratissima Stella Starlite, c’era anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Quest’ultimo, ex gieffino ed amico di Delia Duran, ha rilasciato delle dichiarazioni sconcertanti sul rapporto tra la modella ed Alex Belli, che si è definitivamente interrotto pochi giorni fa.

“Delia, per il compleanno di Alex, gli ha regalato un ménage à trois“: questa la bomba sganciata da Giacomo Urtis, che ha letteralmente paralizzato la conduttrice Barbara D’Urso. Gli ospiti di “Pomeriggio 5”, ovviamente, si sono immediatamente interrogati sull’identità della donna coinvolta in questo triangolo amoroso. “Non si tratta di Stella” – ha subito puntualizzato l’ex gieffino – “È un’amica di Delia“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ida e Alessandro, grave ostacolo alla conoscenza: un altro cavaliere si è messo in mezzo

La conduttrice, sconvolta, ha fatto un gesto che il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lei. “Mando un messaggio a Signorini in diretta” – ha esclamato Barbara, attendendo che la telecamera la inquadrasse – “Alfonso, te lo chiedo per favore. Qui c’è Giacomo che sostiene che Delia abbia regalato ad Alex un ménage à trois!“. Nel formulare il suo appello, la D’Urso non è riuscita a trattenere lo sgomento.

Con queste parole, la presentatrice ha ovviamente cercato di sollecitare il collega, affinché faccia al più presto luce sulla questione. In seguito, grazie al racconto di Urtis, sono emersi ulteriori dettagli circa questo inusuale regalo di compleanno, che risalirebbe ad alcuni anni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi gira la testa” Elodie, l’outfit “ferisce” i fan. Il vestito è troppo corto: sbalorditiva – FOTO

In studio, tutti gli ospiti della D’Urso hanno manifestato il loro dissenso nei confronti di quanto appreso. Le dichiarazioni rilasciate da Urtis troveranno sicuramente una risposta nel corso della puntata del “GF Vip” di questa sera.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER