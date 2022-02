Michelle Hunziker, l’annuncio favoloso: “Il sogno di una vita diventa realtà” – VIDEO

Michelle Hunziker raggiante regala un annuncio attesissimo dai suoi fan: la showgirl realizza uno dei suoi sogni da sempre

E’ un momento decisamente particolare per Michelle Hunziker. Come noto, la showgirl, dopo oltre dieci anni ha interrotto la lunga relazione con Tommaso Trussardi, una rottura anticipata dai numerosi rumours circolati nell’ultimo periodo.

Una decisione sofferta per Michelle, che però, nonostante la sofferenza, guarda avanti. Poche settimane fa, in occasione del suo 45esimo compleanno, si è circondata di amici e colleghi fidati, festeggiando e cercando di ritrovare il sorriso che da sempre la caratterizza.

Le sono arrivati in questo periodo tanti messaggi di vicinanza, da persone a lei vicine ma anche dai tantissimi ammiratori che negli anni hanno imparato ad apprezzarla. Michelle è del resto uno dei volti più amati della tv ed è impossibile non volerle bene.

La Hunziker in ogni caso non perde la consueta carica, anzi. Poco tempo fa aveva rilasciato una anticipazione ai suoi numerosi fan, su un progetto importante che la riguardava. Ora, scopriamo finalmente di che cosa si tratta.

Michelle Hunziker, la rivelazione che sconvolge i followers: “Sta arrivando, nei prossimi giorni…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “La Sposa”, la seconda stagione si farà? La notizia trapelata preoccupa i fan. La reazione di Serena Rossi

Michelle realizza un suo grande sogno e andrà in onda per due volte in prima serata con uno show tutto suo. Il 16 e il 23 febbraio, su Canale 5, verrà trasmesso ‘Michelle Impossible’. Un programma che si prospetta come davvero speciale, stando al messaggio che la Hunziker ha postato sul suo profilo Instagram:

iT’S COMING: il programma che sogno di regalarvi da una vita è divenuto realtà.

Il 16 e il 23 febbraio arriva MICHELLE IMPOSSIBLE! Nei prossimi giorni vi teasero un po’ quello che succederà… stay tuned

Un obiettivo a lungo inseguito, qualcosa a cui pensava da tanto tempo. Uno show che sarà incentrato sulla lunga carriera di Michelle, con aneddoti speciali, gag e tanto altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Grande Fratello Vip “Una proposta indecente…” Alex Belli, rientrerà nella casa

Michelle non sarà da sola nella realizzazione di questo programma. Al suo fianco, ci saranno le comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Se ne vedranno delle belle, questo è sicuro.