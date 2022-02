Ida e Alessandro, grave ostacolo alla conoscenza: un altro cavaliere si è messo in mezzo

Ida e Alessandro, grave ostacolo alla conoscenza tra i due protagonisti di “Uomini e Donne”: un altro cavaliere si è messo in mezzo

Nessuno, tra i membri del parterre, avrebbe mai creduto ad un proseguo della frequentazione tra Ida e Alessandro. Quando il cavaliere scese le scale per presentarsi alla dama, infatti, quest’ultima non pareva affatto entusiasta all’idea di gettarsi a capofitto in una nuova storia. Nel corso delle puntate, tuttavia, il pubblico ha assistito ad un vero e proprio cambiamento da parte della Platano.

Quest’oggi, Maria De Filippi ha invitato la coppia a sedersi al centro studio per raccontare come si starebbero evolvendo le cose tra di loro. Con grande sorpresa da parte dei presenti, Ida si è detta felicissima di questo fortuito incontro.

Sia la Platano che il corteggiatore hanno ribadito di essere molto attratti l’uno dall’altra e di stare benissimo insieme, nonostante la loro conoscenza sia ancora ad uno stadio superficiale. Tuttavia, proprio durante il loro dialogo, qualcuno è intervenuto per esprimere delle considerazioni su Alessandro: si tratta di un cavaliere che sembrerebbe essere molto interessato a Ida.

“Uomini e Donne”, problemi per Ida e Alessandro: un altro cavaliere si è messo in mezzo

Tra Ida e Alessandro la chimica era evidente fin da subito. La dama, abbandonate le reticenze iniziali, si è addirittura lasciata andare a dei baci appassionati proprio durante la prima uscita con il corteggiatore. Quest’oggi, durante la puntata di “Uomini e Donne”, la coppia non ha fatto altro che ribadire questa travolgente sintonia che si sarebbe creata tra di loro. “Stiamo benissimo insieme” – ha affermato la Platano – “Dobbiamo capire se è solamente un’attrazione fisica“.

La dama, stuzzicata dalla conduttrice, ha persino ammesso di provare gelosia nei confronti di Alessandro. Nonostante la loro frequentazione sia solo agli albori, dunque, sembrerebbero esserci tutti i presupposti per continuare. L’idilliaco siparietto è stato però interrotto dal cavaliere Angelo, che aveva qualcosa da rimproverare ad Alessandro. Involontariamente, infatti, il cavaliere ha ascoltato una conversazione telefonica in cui la coppia discuteva proprio su di lui.

“Li ho sentiti parlare del fatto che ho lasciato il mio numero a Ida, e Alessandro continuava a chiamarmi sgorbio“: questa la confessione di Angelo, che è parso piuttosto risentito delle prese in giro subite. Stando al racconto dell’uomo, il corteggiatore di Ida lo avrebbe gratuitamente denigrato da un punto di vista estetico, dimostrando poco tatto e sensibilità. Il tutto sarebbe avvenuto senza alcuna motivazione, dato che la bresciana aveva deciso di non accettare il numero del nuovo corteggiatore.

Le parole di Angelo erano taglienti e non ammettevano alcuna replica. “Dato che sei già a buon punto con lei, usa le tue qualità per conquistarla” – ha suggerito il cavaliere al rivale – “Non screditare me“. Una pagina sicuramente non bella di questa frequentazione, che ha fatto apparire Alessandro sotto una luce diversa – e sicuramente non positiva -.

Anche la Platano, che si è resa complice di questo scambio infelice di battute, non ha certamente contribuito a smorzare i toni. Il pubblico non vede l’ora di scoprire l’epilogo di questo confronto, che andrà in onda nella puntata di lunedì prossimo.

