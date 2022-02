Amici, Maria De Filippi non le manda a dire: scontro acceso in studio

Queen Mary sgancia la bomba: “Ha fatto la professionista qua e poi è andata a Ballando”. In studio si è scatenato il caos…

Il 6 febbraio è stata trasmessa una nuova puntata del talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, ovvero programma televisivo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica o attori.

Nel corso della puntata ci sono stati diversi momenti divertenti ed emozionanti, ma anche tanti diverbi, come quello avvenuto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Una delle sfide più intense è stata quella tra Cosmary (allieva della Celentano) e John Erik (ballerino scelto da Veronica Peparini): è stato proprio quest’ultimo a guadagnarsi la vittoria… e voi per chi avete tifato?

Amici di Maria De Filippi, le parole della conduttrice: “Ha fatto la professionista qua e poi è andata a Ballando…”

Durante la puntata è stato aperto un altro argomento, riguardante la campionessa di ballo Giada Lini: il noto volto della tv britannica ha lavorato ad ‘Amici’ come professionista, per poi passare ad un altro talent show, ovvero ‘Ballando con le stelle’.

“Ha fatto la professionista di latino qua e poi è andata a Ballando con le stelle” Sono state queste le parole di Queen Mary riferite alla famosa fuoriclasse.

Sono stati accolti in studio anche diversi ospiti: il famoso attore, regista, comico e sceneggiatore Carlo Verdone; la strepitosa attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella Vanessa Incontrada; la fantastica ballerina Anbeta Toromani ed il conosciutissimo coreografo, insegnante e ballerino Garrison Rochelle.

Una cosa è certa: Maria De Filippi non ne sbaglia una! La presentatrice televisiva sa sempre come far emozionare, divertire e intrattenere il pubblico italiano…