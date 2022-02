Beth Matthews, tutto sulla modella con la sindrome di Down

La famosa agenzia di modelle inclusive Zebedee ha appena fatto firmare un contratto alla giovane modella Beth Matthews.

La bellissima modella Beth Matthews è il nuovo volto dell’agenzia di moda Zebedee: conosciamola meglio…

“Beth Matthews è una giovane donna amante della vita, con un grande senso dell’umorismo e piacevolmente chiacchierona” Sono state queste le parole con cui l’agenzia di moda Zebedee ha descritto la nuova modella.

Beth Matthews è una ragazza di 22 anni, nata con la sindrome di Down: le sue passioni più grandi sono i viaggi, la moda, il trucco e la musica.

Ha moltissimi talenti che la rendono ancor più unica e speciale: Beth, infatti, è un’eccellente sous chef, sa ballare, fare le spaccate e posare davanti all’obbiettivo della fotocamera con estrema sicurezza e naturalezza.

Beth Mattews, tutte le curiosità sulla nuova modella della famosa agenzia Zebedee.

Beth Matthews vive nella penisola di Gower, in Galles, e sta lavorando in un college, attraverso il Pathways L2, un percorso di apprendimento per adulti con disabilità.

Si è appassionata al mondo della moda grazie ai racconti di sua cugina, riguardo la carriera di Ellie Goldstein. E’ proprio lei il suo modello di ispirazione, il suo punto di riferimento: aver firmato un contratto con la sua stessa agenzia è stato per Beth un sogno divenuto realtà.

“Il venti per cento della nostra popolazione vive con disabilità, visibili o invisibili, quindi abbiamo il dovere di rappresentare anche loro nella pubblicità che facciamo” Sono state queste le parole pronunciate da Ella Singleton-Redmond, agente di Zebedee.

Oggi Beth Matthews rappresenta la campagna della casa di moda Gucci. Durante un’intervista ha dichiarato: “Anche se c’è una lunga strada da percorrere […] un buon numero di persone con la sindrome di Down lavora e vive in modo semi o completamente indipendente oggi”.