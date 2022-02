Ore di apprensione per la Royal Family: al centro delle ansie le condizioni del Principe Carlo. Ecco cosa sta succedendo a Palazzo.

73 anni, erede della corona per più anni lontano dal trono. Se negli scorsi mesi si era vociferato sui problemi di salute del Principe Carlo, secondo alcune indiscrezioni soffrirebbe di Alzheimer e per questo non sarebbe lui a diventare il prossimo re lasciando il posto a William, è proprio questo a far scattare l’allarme nella Royal Family in questi giorni.

Il figlio di Elisabetta ha contratto infatti per la seconda volta il Covid, gettando i reali nell’ansia. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Windsor avrebbe scoperto la positività a seguito di un test di routine: se non sono state rivelate in via ufficiale le sue condizioni, da quanto emerso sembra che non presenti gravi sintomi.

Costretto all’isolamento, non potrà presenziare agli eventi in agenda a differenza dei parenti, tra cui William partito alla volta di Dubai. Tuttavia a destare ansietà è il fatto che il primogenito della Regina avrebbe incontrato la madre due giorni prima di scoprire di aver contratto il Covid.

Principe Carlo, positivo al Covid: l’incontro con la Regina preoccupa

Principe Carlo (Getty image)

Positivo al Covid già nel 2020, con una forma lieve, il Principe Carlo ha ripreso il virus. Se sembra che anche questa volta stia bene, ad allarmare sono le condizioni di sua Maestà.

Gli scorsi giorni il reale ha incontrato svariate persone, tra cui la madre ritornata dopo il soggiorno a Sandringham House: le condizioni di Sua Maestà sono in osservazione, ma per ora sembra star bene. La sua salute è monitorata con attenzione particolare visto che soli pochi mesi fa era stata costretta a trascorrere una notte in ospedale e al riposo forzato.

Vaccinatasi con la terza dose lo scorso ottobre, è riapparsa in pubblico dopo molto tempo in occasione delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno lo scorso weekend.

Per quanto riguarda Camilla anche per lei sembra essere tutto nella norma: non costretta alla quarantena, i suoi impegni non sono stati cancellati.