“Ho ingrandito la FOTO” Chiara Ferragni in calze a rete e senza slip: la visuale manda al manicomio

Chiara Ferragni in calze a rete e senza slip, la visuale manda al manicomio i fan. Mai così audace ed esplosiva!

Chiara Ferragni ha deciso di stupire ancora una volta i suoi seguaci di Instagram, mediante uno scatto destinato a raccogliere migliaia di likes. La mamma di Leone e Vittoria, in splendida forma nonostante le due gravidanze, è una delle influencer più apprezzate a livello mondiale. Sono infatti oltre 26 milioni i followers che la seguono su Instagram – un numero di gran lunga maggiore rispetto alla soglia raggiunta dal marito -.

La Ferragni, d’altronde, non si risparmia mai in quanto a scatti in grado di stimolare le fantasie del pubblico. Solamente pochi minuti fa, infatti, l’influencer ha deciso di lasciarsi immortalare in reggiseno e calze a rete. Gli slip, come i fan hanno avuto modo di notare, sono praticamente inesistenti…

“Ho ingrandito” Chiara Ferragni in calze a rete e senza slip: la visuale manda al manicomio – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La D’Urso e il presunto ménage à trois: “Te lo chiedo per favore”. Mai così sconvolta

Le due gravidanze – di cui l’ultima portata a termine a malapena un anno fa – non hanno minimamente intaccato il fisico statuario di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, con le sue forme incantevoli ed esplosive, appare ogni giorno più bella e sicura di sé. L’ultimo post condiviso su Instagram, d’altronde, testimonia un’audacia sicuramente fuori dal comune.

La modella, nello specifico, si è lasciata immortalare con indosso solamente il reggiseno e le calze a rete, in una posa di trequarti che manderebbe chiunque al manicomio. “Unposted from Paris“, ha scritto la Ferragni, che nella foto fissa con sguardo sicuro e penetrante l’obiettivo.

In pochi minuti, il post è stato sommerso da una valanga di commenti. In molti, a tal proposito, si sono chiesti se Chiara indossasse gli slip al momento dello shooting. Una domanda che, come era prevedibile, ha ulteriormente accentuato le fantasie dei seguaci della Ferragni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fiorello, la vera ragione per cui ha lasciato solo Amadeus: il conduttore sapeva tutto

“Ho ingrandito la foto“, ammette un utente, estasiato dalla visuale paradisiaca. “Sei bellissima Chiara“, “Nessuna come te“, sono le parole di altri fan, che non hanno saputo esprimere con altri termini l’effetto causato dal post.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER