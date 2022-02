Riesci a riconoscere la famosa star di Hollywood da una foto da bambina? Era adorabile, oggi è una donna bellissima, di talento e conosciuta globalmente. Metti alla prova la tua intuizione

Osservate bene la foto qui in basso. Cosa direste se vi dicessimo che la bambina raffigurata è oggi una delle attrici più conosciute e potenti di Hollywood?

Grandi occhi scuri celati da una montatura stile anni ’70, espressione birbantella e un sorriso incantevole che è sempre stato il suo marchio di fabbrica. La star di cui vi stiamo parlando è nata il 28 ottobre 1967 sotto il segno dello Scorpione in Georgia (Stati Uniti). Il ruolo che le regalò il primo accenno di fama arrivò nel 1989 con il film “Fiori d’Acciaio” per il quale non solo si aggiudica il si aggiudica il Golden Globe come migliore attrice ma anche la primissima candidatura ai premi Oscar nella medesima categoria. Tuttavia, il successo a livello mondiale esplose l’anno successivo con una delle commedie romantiche più amate di tutti i tempi e che ancora oggi è un cult del cinema mondiale: “Pretty woman”. Avete capito di chi si tratta?

Star di Hollywood da bambina: svelato il nome della famosa attrice

PER SCOPRIRE IL NOME DELLA BAMBINA IN FOTO CLICCA SU SUCCESSIVO