“Non ci sono più aggettivi per dirtelo…”, Matilde Gioli la posa di profilo scopre il davanzale: un’interpretazione straordinaria

Matilde Gioli corona il successo di “D.O.C.” di ieri sera con una prestazione via social, favolosa. Il meglio di lei in una FOTO.

Con le romantiche citazioni proprie di una performance da recitazione in “D.O.C. Nelle tue mani“, Matilde Gioli è entrata ufficialmente nel cuore di tutti.

Ad un anno di distanza dalla prima apparizione sul piccolo schermo della Rai già paventava la ‘stoffa’ della cosiddetta attrice di lusso, nel modo di interpretare il proprio lavoro. “Straordinaria, “Sono convinto tu sia una delle più brave attrici italiane”: la pensano esattamente così i tanti followers che la seguono.

Ieri una scommessa, oggi una vera e propria certezza in ottica professionale e non da meno nel privato dove condivide tetto e letto con la nuova fiamma, Alessandro Marcucci.

Le attenzioni, però soprattutto in questo periodo sono concentrate sulla fiction che sta spopolando grazie agli ascolti. L’onda travolgente di entusiasmo che si porta dietro il protagonista, Luca Argentero trascina con sè anche Matilde Lojacono.

Matilde Gioli, come un fiore che profuma d’incanto: la bellezza nei minimi particolari

All’indomani del grande successo nella fiction Rai di “D.O.C. Nelle tue mani“, l’attrice, Matilde Gioli ha racimolato una quantità industriale di apprezzamenti via social.

Il ‘buongiorno’ più bello dell’anno si è materializzato proprio oggi dopo il boom di ascolti di ieri, frutto anche della bravura della “Dottoressa” Lojacono. “Ormai non ci sono più aggettivi per dirti quello che sei” commenta in maniera entusiasta una fan dell’artista, in fase di decollo per la consacrazione definitiva in termini professionali.

Come si può evincere dal seguito in crescita esponenziale su Instagram, Matilde accresce la sua fama anche nelle vesti di ‘Influencer’.

La posa di profilo rimarca i lineamenti di una bellezza perfetta e ringiovanita in ogni parte del corpo.

Il vestito a rouche aperto come un fiore che sboccia proprio come quello che regge tra le mani, scopre un davanzale sontuoso che evidenzia quel pizzico di sensualità, atto a mandare in visibilio i tantissimi fan che non hanno potuto fare a meno di lei.

