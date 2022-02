Anna Tatangelo torna a parlare di sè e del suo rapporto con Gigi D’Alessio. Ha rivelato alcuni retroscena inaspettati su quanto accaduto durante il lockdown

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono state una delle coppie più amate ma anche più discusse del mondo dello spettacolo e della musica. I due si sono incontrati e innamorati quando Anna era ancora ventenne e la notevole differenza di età con Gigi, che all’epoca di anni ne aveva 39, è stata uno dei motivi che ha messo al centro dell’attenzione di tutti questa inaspettata coppia.

Nonostante avessero moltissime persone contro, i due non hanno mollato e hanno proseguito nella loro bellissima storia d’amore, uniti anche e soprattutto dalla loro comune passione per la musica. I due hanno avuto anche un figlio insieme, il piccolo Andrea. Purtroppo, come tutti sanno, la storia tra i due non ha avuto un lieto fine. Dopo un lungo periodo di crisi, hanno infatti deciso di separarsi definitivamente.

Anna Tatangelo si racconta. Cosa ha vissuto durante il lockdown

In un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, Anna ha raccontato cose molto personali e in particolare ha parlato della situazione che ha dovuto vivere durante il lockdown: “In quel periodo sono rimasta sola con Andrea. E’ stato un momento difficile.” Un periodo non semplice per la cantante che però è riuscita a superare il tutto e adesso è tornata più forte di prima.

Dopo la rottura con Gigi, la cantante si è dedicata totalmente al lavoro e al figlio. Ma da un pò di tempo a questa parte, nella sua vita è tornato anche l’amore. La Tatangelo ha completamente voltato pagina e adesso è sentimentalmente legata al rapper Livio Cori che, ha dichiarato, “mi ha conquistata facendomi ridere“.