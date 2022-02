Gianni Morandi, sapete come ha festeggiato il successo di Sanremo? Chi l’avrebbe mai detto

Gianni Morandi ha coronato il sogno del ritorno a Sanremo, racimolando un soddisfacente terzo posto: ecco come ha festeggiato dopo i titoli di coda.

Il cantante e cabarettista bolognese, Gianni Morandi è riuscito a mettere tutti d’accordo in merito alla performance di Sanremo 2022.

Per lui, il ritorno sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston rappresentava il classico trampolino di lancio per un riscatto a tutti gli effetti. Anni fa gli capitò addirittura di presentare il Festival tra mille emozioni e una commozione unica, ma non tutti compresero che quel momento segnava la fine di un ciclo.

Poi arrivò quel brutto infortunio alla mano, la scorsa primavera mentre potava gli alberi e le sterpaglie del suo giardino. Quasi quasi non ci rimetteva le penne, ma la “Dea Bendata” ha voluto dare a Gianni una seconda possibilità.

Da quì l’idea di rilanciarsi e iniziare a macinare chilometri a piedi per mantenere inalterata la forma e presentarsi al meglio per lo spettacolo che conta: Sanremo 2022.

Ai titoli di coda della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana riesce a posizionarsi al terzo posto. Un piazzamento prestigioso considerati tanti aspetti a suo sfavore: ecco perchè poi sono iniziati i festeggiamenti, tutt’altro che regali e coreografi di contro a come ci si poteva attendere da un ‘Big’ come lui

Gianni Morandi ottiene il terzo posto a Sanremo: così ha scelto di festeggiarlo

Sabato sera scorso si è conclusa l’ennesima edizione di Sanremo, capitanata per la terza volta consecutiva da Amadeus. Per Gianni Morandi, questo evento ha rappresentato la rinascita sotto tanti punti di vista per lui.

“Apri tutte le porte“, il testo del brano intonato sul palcoscenico dell’Ariston sembra un inno alla gioia associato ad un credo: ovvero che nella vita c’è sempre una possibilità per scegliere il meglio.

Grazie alla fantasia rintracciata nelle parole del brano, all’enfasi e alla tonalità di voce che solo un ottimista come Gianni poteva dare, il terzo posto rappresenta un traguardo più che dignitoso.

Naturalmente non sono mancati i sorrisi e gli abbracci con i compagni di viaggio e con lo staff che ha curato questo suo ritorno, dall’orchestra a Lorenzo Jovanotti, autore del testo scritto.

Finiti i festeggiamenti? Neanche per sogno! Qualcuno tra gli appassionati pensava a qualche ‘abbuffata’ di lusso in un contesto tutt’altro che sobrio. E invece, l’artista bolognese ha sorpreso tutti nel segno della semplicità.

In compagnia della moglie e dell’autore degli scatti intimi al tavolo di un ristorante, Morandi ha voluto far sapere che per essere felici non è necessario il collettivo.

La vera felicità per lui, la si può condividere anche nelle piccole cose, nei valori veri, come l’amore e la famiglia, da padre responsabile e marito fedele.