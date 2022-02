A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo, Elisa presenta al pubblico una sorpresa inaspettata: il nuovo brano “Quello che manca”

Elisa ha fatto ritorno sul palco del Festival di Sanremo dopo più di vent’anni, emozionando il pubblico con il brano “O forse sei tu“. Neanche la straordinaria voce di una delle maggiori artiste italiane è tuttavia riuscita nell’impresa di spodestare dalla vetta della classifica il duo composto da Mahmood e Blanco, vincitori della settantaduesima edizione dell’evento.

Seconda posizione per l’artista che si è detta soddisfatta e felice dell’esperienza e del risultato ottenuto. Ora è tempo di pensare a un nuovo capitolo che si concretizzerà con l’uscita del doppio album “Ritorno al Futuro / Back To The Future“.

“Quello che manca”, nel nuovo brano di Elisa uno degli artisti più amati del momento

Il doppio album di Elisa uscirà il 18 febbraio ma prima di allora la cantante, mantenendo la promessa data, ha intenzione di far ascoltare al pubblico alcune tracce tratte dal progetto. Lo ha fatto pubblicando “A tempo perso” e “Show’s Rollin’” pochi giorni prima dell’inizio del Festival e continua a farlo a una settimana di distanza dalla sua fine.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Michele Bravi, la confessione inaspettata: “Ecco l’uomo della mia vita”. Lo conoscete tutti

L’artista ha annunciato a sorpresa l’uscita di “Quello che manca“, brano che la vede collaborare nuovamente con uno degli artisti di maggior successo del momento: Rkomi. Il percorso dei due si era incrociato già in passato quando avevano dato vita a “Blu” e “Blu part II“, brani inseriti nei rispettivi album.

“La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi“, sottolinea Elisa annunciando “Quello che manca“.

Il brano arriva a pochi giorni dalla conclusione dell’esperienza a Sanremo che anche Rkomi ha vissuto, nel suo caso per la prima volta. L’artista ha debuttato sul palco dell’Ariston con “Insuperabile” e si dice orgoglioso e contento di quanto vissuto. “Una settimana incredibile che mi ha insegnato tanto e mi ha artisticamente arricchito“, ha dichiarato il cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, Ignazio Boschetto e il balletto con una bionda misteriosa. Il VIDEO fa impazzire

La collaborazione -attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali- arriva nel momento di massima esposizione pubblica per entrambi gli artisti che hanno unito nuovamente le proprie voci e visioni artistiche.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWERS