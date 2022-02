Nunzia De Girolamo pensa all’estate e su Instagram fa sognare ad occhi aperti. Il desiderio prima del grande esordio

Nunzia De Girolamo, l’ex ministro, oggi dedita alla televisione, è pronta a tornare sul piccolo schermo con il suo programma “Ciao Maschio”. Dopo il bel debutto dello scorso anno, torna in seconda serata, con il programma che ospita solo uomini e cerca di andare a fondo del loro animo.

Ormai mancano davvero poche ore e l’adrenalina sale. Nunzia è contentissima di tornare con il suo format e a Leggo ha detto: “Continua questo meraviglioso viaggio nell’universo maschile. Quest’anno – ha spiegato la moglie di Francesco Boccia – avrò anche quei politici che sono stati impegnati nel territorio a combattere la pandemia. Governatori e sindaci. Il primo sarà Michele Emiliano”.

Insomma un ritorno tra alcune linee di continuità e piccole novità come per gli ospiti ma anche la presenza fissa del duo di drag queen gemelle KARMA B, pronto a confrontarsi con gli ospiti in una ironica “chiacchierata tra uomini” raccogliendo l’eredità di Drusilla Foer che era stata scelta proprio dalla De Girolamo nella prima edizione.

Nunzia De Girolamo e la voglia d’estate: la FOTO che ti attrae

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Tutto pronto, dunque, per il grande ritorno di Nunzia De Girolamo con il suo “Ciao Maschio”, domani sera in seconda serata su Rai 1. L’adrenalina è tanta ma anche la stanchezza e così l’ex ministro, tornata a casa dopo le prove, si rifugia in un ricordo d’estate e lo condivide con i suoi follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Tutti i colori ti stanno bene” Federica Masolin, incantevole con un “tono” davvero pazzesco – FOTO

“Improvvisa voglia d’estate dopo una lunga ed intensa giornata di lavoro per il debutto di #CiaoMaschio 📺” scrive a corredo dello scatto che la mostra seduta in terrazzo, su uno sgabello con addosso un abito nero, dalle linee morbide che l’accarezzano il corpo e le gambe abbronzatissime, accavallate.

“Io vado a nanna… oggi sono davvero stanca 🥱 Mettete il promemoria, ci vediamo sabato in seconda serata su Rai1! Siete pronti, giusto? 😀Notte ❤️” continua la moglie di Francesco Boccia ricordando l’appuntamento con il suo programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Chiara Ferragni, la serie di FOTO è sbalorditiva: si gira e toglie la maglia, visione pazzesca

Proposta che non passa inosservata e di sera il web si scalda. Tutti apprezzano la foto dell’ex ministro e c’è chi scrive, per sottolineare la sua bellezza, “Sei sposata..devo farmene una ragione”.

IL VIDEO ALL’INTERVISTA A IVANHOE, IL PAPA’ DA 4 MILIONI DI FOLLOWER