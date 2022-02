Maria Mazza, il retroscena sul passato della dottoressa di “Avanti un altro”

Cosa sappiamo su Maria Mazza, la dottoressa di “Avanti un altro“? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua vita privata e professionale

Classe 1975, di origine americana, Maria Mazza è da tutti conosciuta per essere la dottoressa di “Avanti un altro”, programma in onda tutti i giorni prima di cena su Canale 5.

Affascinante, dalle forme prorompenti e lo sguardo accattivante. La Mazza si mostra così al pubblico italiano che la segue anche sui social dove vanta di più di duecentomila follower. Appassionata di musica e danza, dopo essersi trasferita a Napoli con la sua famiglia si è dedicata alle sue grandi passioni.

Maria Mazza, quello che non sappiamo sulla sua vita

Maria Mazza ha partecipato a “Miss Italia” nel 1996 senza però arrivare in finale. Solo qualche anno dopo è stata richiamata come giudice tecnico e successivamente si è aggiudicata il premio alla carriera in occasione della Festa di San Gennaro a Napoli.

Il suo percorso professionale è poi continuato nel mondo della recitazione, infatti la Mazza ha lavorato nei film come Ti lascio perché ti amo troppo insieme ad Alessandro Siani, Stregati dalla luna con Maria Grazia Cucinotta e Sergio Fiorentini.

Ha preso parte a programmi televisivi sia come ballerina che come conduttrice come “Domenica In”, “Piazza Grande” e “Stracult”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata la prima fidanzata ufficiale di Francesco Totti. I due si sono lasciati poco prima che il calciatore conoscesse Ilary Blasi.

Dopo la storia con il Capitano, la showgirl si è sposata con Ludovico Lieto. Il loro matrimonio è durato solo tre anni. Nel 2013 si è fidanzata con il ristoratore Amedeo Quagliata con il quale ha avuto anche una figlia di nome Sveva.

Oggi è molto amata dal pubblico italiano, insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti sa come attirare l’attenzione dei telespettatori che seguono con passione e divertimento il programma.

