Lo avevano già annunciato, Silvia Toffanin subentra ad Enzo Iacchetti alla conduzione di “Striscia la Notizia”. Cosa si cela dietro questa sostituzione?

“Striscia la Notizia” si rinnova e propone la conduzione ad un volto amatissimo di Canale Cinque: Silvia Toffanin. Per la conduttrice sarebbe la prima volta al timone del TG satirico di Antonio Ricci, ma cosa si cela dietro questa decisione? Questa è la domanda frequente che sta emergendo sul web.

Andiamo con ordine. La Toffanin andrà a presentare Striscia una settimana, dal 21 al 26 febbraio per sostituire Enzo Iacchetti. Chi segue il tg satirico da anni sa bene come la coppia Greggio – Iacchetti funzioni da anni quindi perché procedere a questa sostituzione? Cosa si cela dietro? Il motivo del cambiamento.

“Striscia la Notizia”, Silvia Toffanin subentra a Iacchetti: il motivo della sostituzione

Una notizia che è arrivata così, inaspettatamente ma che non tutti hanno apprezzato. “Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!”

Dai commenti infatti trapela un malcontento del web che accusa la Toffanin di non essere adatta per condurre “Striscia”, lontano dal suo “Verissimo”, sempre peraltro campione di ascolti. Chi segue il preserale sa bene come negli ultimi due anni i cambi dei conduttori sono frequenti e repentini.

Ovviamente ha determinato il Covid questo cambio di rotta negli ultimi periodi ma qui non si può certamente parlare del virus. Lo scorso anno Iacchetti ha poi abbandonato per la stagione il famoso bancone per motivi di lavoro, inconciliabili con gli spettacoli teatrali del noto conduttore. Ma quest’anno a quanto pare non sarebbe questo il motivo.

Intanto anche Greggio sarà sostituito a partire dal primo marzo ed al suo posto un’altra consolidata coppia, quella formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Non resta che aspettare l’arrivo della Toffanin a “Striscia” magari andrà a smentire le voci del web e darà una versione inedita di sé.

