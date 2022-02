Monica Vitti, la diva che viveva come i poveri: le sue confessioni più private

Monica Vitti, le confessioni prima di morire lasciano l’amaro in bocca: sui social c’è chi la ricorda diversamente.

Monica Vitti è morta il 3 febbraio di quest’anno, lasciando senza parole tutto il pubblico che, nonostante l’assenza dalle scene, ancora la amava e venerava con passione. L’attrice è stata una delle artiste più importanti del nostro paese, ma ci sono alcuni dettagli sulla sua vita privata che sono passati in secondo piano.

Meritano di essere ricordate alcune confessioni dell’attrice, che da giovane non si è mai vergognata di essere cresciuta in una famiglia a sua detta poco agiata. Oggi, a due settimane dalla sua scomparsa, la vogliamo ricordare così.

Monica Vitti, le confessioni prima di morire lasciano l’amaro in bocca: non tutti sono d’accordo

Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, è nata a Roma il 3 novembre del 1931. A causa del lavoro del padre ha vissuto gli anni prima della guerra in Sicilia, dove ha avuto l’opportunità di innamorarsi della recitazione. Dopo aver trascorso anni a recitare solo per i suoi familiari, nel 1953 si diplomò all’Accademica d’Arte Drammatica, e in poco tempo divenne una leggenda. La sua ultima apparizione in pubblico risale ormai a 19 anni fa, quando Monica partecipò alla prima di Notre Dame de Paris; già nel 2011, però, dopo aver vinto un premio David di Donatello l’attrice aveva deciso di allontanarsi dalla vita pubblica.

A proposito della sua vita privata, Monica ha sempre raccontato di essere rimasta umile: “Sono abituata a vivere con poco, non guido la macchina, non amo i gioielli, porto un paio di scarpe finché non cade a pezzi, mi vesto così come viene” raccontava. Non tutti, però, credono alle confessioni che l’artista fece quando era in vita. “Tutto il bene e il rispetto del mondo, ma no! Mandava via le comparse bionde dal set perché voleva essere l’unica” racconta qualcuno su Instagram. “Una grande attrice, rappresentate del nostro cinema, ma antidiva no”.

Gli ultimi anni della sua vita Monica li ha trascorsi soffrendo le conseguenze dell’Alzheimer, una malattia che le ha cancellato i ricordi e l’ha isolata del mondo. Si è preso cura di lui fino all’ultimo istante il marito Roberto Russo, che ne difende il ricordo con amore.