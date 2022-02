Ana Mena, in collant manda tutti fuori di testa: impeccabile visione – FOTO

Ana Mena stupisce ancora, le sue foto in collant sono un omaggio alla seduzione. Una bellezza che appare senza mistero.

Tra le protagoniste dell’ultima bellissima edizione del “Festival di Sanremo” c’è lei, Ana Mena l’artista di origine spagnola ma amatissima in Italia. Le sue collaborazioni di successo hanno dato origine a brani sempre vincenti. Intanto la sua hit “Duecentomila ore” è tra le più passate in radio.

Nonostante la cattiva posizione in classifica, il brano funziona e come una fan ha suggerito tempo fa, sicuramente ci farà ballare quest’estate. Ana Mena piace e tanto, non solo musicalmente ma anche per la personalità che si cela dietro l’artista, ovvero una cantante che sa di far bene il suo lavoro e continuare a portare musica in giro per l’Europa, per la gioia di chi la ascolta.

Ana Mena, in collant è da infarto: i cuoricini sui punti giusti ne sublimano l’effetto

