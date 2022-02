La bellissima ex politica italiana Nunzia De Girolamo è tornata a far parlare di sé con un post mozzafiato: vediamolo insieme…

Nell’immagine Nunzia si immortala riflessa nello specchio davanti a sé, mentre è seduta con le gambe accavallate: un ciuffo di capelli le va davanti al viso, lo sguardo è rivolto verso lo schermo del cellulare e l’espressione sembra essere piuttosto seria… la De Girolamo sa sempre come non passare mai inosservata!

Nella didascalia del post, la famosa ex Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali (nel governo letta) ha scritto: “Chi si nasconde dietro questo ciuffo? Vediamo se siete dei bravi detective…”. E ancora: “Tra poco su Rai1 a ‘Soliti Ignoti‘. Secondo voi indovinerò? Chissà”.

Siete pronti a vedere il post più popolare del secolo? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Nunzia De Girolamo in versione rossa: è partita la gara a chi zoomma di più – FOTO

La foto, scattata negli studi televisivi Rai a Roma, è diventata virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione: sul web, infatti, non si parla d’altro!

Una cosa è certa: Nunzia sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nello scatto la De Girolamo indossa un paio di tacchi a spillo color carne ed un vestitino rosso, con un vertiginoso spacco che le mette in mostra le gambe: la nota ex deputata detta le leggi della moda!

Il post è esploso di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei una donna da scoprire, come un tesoro nascosto”; “Sempre più fig*”; “Voglio sapere come fai ad essere così gnoxxa” oppure “La classe non è acqua”.

Non c’è alcun dubbio: la magnifica quarantaseienne è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe ed eleganza… resisterle è impossibile!