Marica Pellegrinelli, un nuovo amore nella sua vita sentimentale. La modella avvistata con un personaggio noto dopo la separazione da Eros Ramazzotti

Dopo la prima puntata del nuovo programma di Michelle Hunziker, che ha ospitato l’ex marito Eros Ramazzotti per celebrare la loro amicizia, non si fa altro che parlare del grande amore che li ha uniti in passato. Ma nella vita del cantante, dopo la conduttrice, è subentrata un’altra persona speciale, con la quale ha trascorso 10 anni e condivide anche due amatissimi figli.

Stiamo parlando di Marica Pellegrinelli, una delle modelle più affascinanti del territorio italiano, classe 1988. Occhi azzurri, 180 centimetri di statuaria fisicità, gambe infinite e curve mozzafiato: la bellezza dell’indossatrice supera i confini dell’immaginazione. Molto riservata in ambito personale, conosce il cantante sul palco dei Wind Music Awards, e nel 2014 celebrano le nozze.

Il loro matrimonio attraversa una grave crisi coniugale nel 2019, e dopo diversi rumors escono allo scoperto per annunciare la fine della loro relazione, mantenendo ancora una volta invariato il riserbo sulla loro privacy. La modella ha dichiarato successivamente in un’intervista i motivi che l’hanno spinta a mettere la parola fine nella storia d’amore con il cantante.

Lo ha seguito nei tour fino a quando i bambini non hanno raggiunto l’età della scuola dell’obbligo, da quel momento la distanza tra i due ha inevitabilmente rotto l’equilibrio del rapporto. “Se ti accorgi di non essere felice, devi avere il coraggio di andare a cercare quella felicità“, queste le parole della modella, che pare proprio averla finalmente trovata.

Marica Pellegrinelli, chi è il nuovo amore

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, non sono mancati alcuni flirt nella vita sentimentale di Marica Pellegrinelli, tra i quali spicca in modo particolare l’ex calciatore Marco Boriello. Ma sembra arrivato il momento di gettare le basi per una relazione vera e propria, come raccontano gli scatti rubati dai paparazzi di “Diva e Donna“, che la colgono tra le braccia del suo nuovo amore.

Baci appassionati e dolci effusioni: la felicità sembra essere tornata nella vita della splendida modella, che dopo un’uscita romantica a Milano, avrebbe trascorso la notte con il nuovo partner. Pizzicati nuovamente all’aeroporto, la conferma arriva con le immagini del loro saluto prima di un’imminente partenza del fidanzato per motivi professionali.

L’uomo fortunato è William Djoko: dj, produttore e musicista di fama internazionale che viaggia spesso per l’Europa. Nato in Olanda da padre camerunese e madre di origine ucraina e olandese, fin da piccolo dimostra passione per il mondo della musica, debuttando dapprima come ballerino e performer.

Gli elementi per un’emozionante storia d’amore ci sono tutti, non resta che attendere i prossimi sviluppi e un’eventuale dichiarazione ufficiale.