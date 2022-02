“Non ci pensare, forza” Gianni Sperti non riesce più a nasconderlo. Cosa succede nella sua vita

Gianni Sperti, le ultime Instagram stories lasciano trapelare qualcosa di inaspettato: l’ex ballerino si è mostrato in una veste che nessuno avrebbe mai potuto prevedere

Il pubblico che segue “Uomini e Donne” conosce benissimo l’opinionista Gianni Sperti. Ex ballerino di “Buona Domenica” e di “Amici”, il nativo di Taranto è entrato nelle grazie di Maria De Filippi ormai parecchi anni fa.

Accanto a Tina Cipollari, Sperti è uno dei volti imprescindibili del dating show pomeridiano, in cui i suoi giudizi taglienti non mancano di spaccare in due l’opinione pubblica. Gianni, schietto e passionale, mette sempre tutto sé stesso nelle dinamiche della trasmissione.

In merito alla sua vita personale, tutto ciò che si riesce ad estrapolare proviene dal mondo dei social. Proprio attraverso la pagina di Instagram, Sperti ha recentemente lasciato trapelare una parte inedita di sé, che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui.

Gianni Sperti non riesce più a nasconderlo: cosa sta succedendo nella sua vita

Lo conosciamo non solo grazie al suo ruolo di opinionista all’interno di “Uomini e Donne”, ma anche e soprattutto per la sua fama di ballerino. Gianni Sperti, classe 1973, è stato infatti membro del corpo di ballo di svariate trasmissioni, tra le quali si annoverano “Buona Domenica” e “Amici”.

Anche a distanza di tempo dalla fine della sua carriera nel mondo della danza, il collega di Tina Cipollari si mantiene in forma smagliante. Merito non solo della passione per il ballo, che ha sicuramente contribuito a scolpire il suo fisico, ma anche della dedizione con cui Sperti pratica sala pesi in palestra. Non sempre, tuttavia, l’attività sportiva sembra essere un effettivo piacere per l’ex ballerino.

Proprio ieri, Gianni ha postato uno scatto a dir poco emblematico tramite le Instagram stories, che era la testimonianza del suo stato d’animo. “Non ci pensare, forza“, ha scritto Sperti nella didascalia della foto, realizzata di fronte allo specchio della sala pesi. La perdita della motivazione, di tanto in tanto, sembra colpire persino il collega di Tina.

Nonostante la cura del corpo rappresenti un vero e proprio piacere per Gianni, anche l’ex ballerino, in determinati momenti, sembra proprio non riuscire a tener fede ai propri impegni. Fortunatamente, supportato dai suoi numerosi fan, l’opinionista è riuscito a portare a termine l’allenamento.