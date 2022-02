Elodie è tornata sul palco di amici in qualità di ospite e giudice della gara di cover tra cantanti durante la puntata del 20 febbraio. Durante la trasmissione si è avvicinata a Maria e le ha sussurrato qualcosa di segreto all’orecchio. Ecco cosa

Elodie ha fatto il suo ritorno, dopo anni, nello studio del programma di Maria De Filippi, Amici. Durante la puntata di domenica 20 febbraio, la cantante è stata presente all’interno del programma in qualità di ospite ma non solo.

Elodie ha ricoperto durante la puntata, anche il ruolo di giudice. Le domeniche di Amici sono ormai, come tutti sanno, incentrate sulle gare di canto e ballo. La cantante ha dovuto proprio fare da giudice durante la gara di cover tra cantanti.

Elodie torna ad Amici e nota un particolare inaspettato

Elodie è una delle cantanti del momento. E’ amatissima dal pubblico, ha collaborato a vari progetti con numerosi artisti e ogni sua nuova canzone diventa una hit. Dopo la sua chiacchierata storia d’amore con il rapper Marracash, finita qualche mese fa, Elodie ha deciso di dedicare del tempo solo a sé stessa e di concentrarsi solo sulla sua carriera.

Forse non tutti sanno che la giovanissima Elodie partecipò a due dei più famosi talent italiani. Nel 2008 fece la sua esperienza all’interno di XFactor e nel 2015 partecipò al programma Amici di Maria De Filippi, dove vinse il premio RTL 102.5. Da lì in poi la sua carriera è definitivamente decollata. La cantante adesso, a distanza di anni, è tornata in quello studio ma stavolta è lei la giudice delle gare di canto.

Durante la puntata è accaduto qualcosa di inaspettato. Elodie si è avvicinata a Maria e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Maria ha chiesto di spegnere il microfono della cantante perchè non si sentisse ciò che le stava dicendo, ma subito dopo, vista la grande curiosità del pubblico ha spiegato: “Ha notato una somiglianza con qualcuno e non voleva dirlo ad alta voce.” Nel frattempo in studio e sui social sono arrivate numerose possibili spiegazioni. Si è giunti alla conclusione che probabilmente Elodie avrà notato una somiglianza tra il giovane cantante in gara, Calma e il suo ex Lele Esposito, anche lui ex concorrente di Amici.