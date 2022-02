Ilary-Totti, la rivelazione inaspettata: “Io so bene cosa c’è dietro…”

Dopo la bomba lanciata da Dagospia sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta una rivelazione che ha lasciato senza parole i fan

Da giorni non si parla d’altro, la coppia Ilary-Totti è davvero arrivata al capolinea? La notizia lanciata da Dagospia avrebbe devastato e lasciato senza parole l’Italia intera che da anni segue il Capitano e l’ex letterina.

Gli indizi per una presunta crisi ci sono tutti: Ilary assente al compleanno del marito, qualcuno li avrebbe visti litigare recentemente e su Instagram non sono apparse più foto e storie insieme. Ma quello che manda ancora più in tilt i fan della coppia è un possibile tradimento da parte del Capitano. Quale sarebbe la verità?

Ilary-Totti, cosa c’è dietro la notizia della separazione?

Venti anni insieme non si dimenticano, se poi si aggiungono tre figli e tanti momenti magici condivisi con i fan che da anni seguono le vicende della famiglia Totti. Da ieri, tra gli italiani c’è sgomento e perplessità: è davvero finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti?

A smentire la notizia sarebbe stato proprio il diretto interessato, il Capitano infatti ha pubblicato un messaggio sui social dove ha riferito di essersi stufato di dover dare spiegazioni e leggere spesso fake news sulla sua vita privata.

Ma nelle ultime ore sono ancora tante le voci sul suo conto e su quello di Ilary Blasi. Si parla addirittura di tradimento da parte del Pupone con una certa Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo laziale.

A parlare è stato l’ex marito della presunta amante che in un’intervista rilasciata al Messaggero avrebbe spiegato: “Fino ad oggi non era mai uscito il nome di Totti, non ne sapevo niente”.

Su Totti poi ha aggiunto: “Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.

Ha poi fatto riferimento ai bambini, le uniche vittime di questa situazione. Mario Caucci e Noemi Bocchi hanno due figli e Ilary Blasi e Francesco Totti tre. Per loro sarebbe un duro colpo da digerire.