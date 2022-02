Sabato sera nella nuova puntata di “C’è posta per te”, protagonista la storia di Leandro e Maria Paola, ormai ex fidanzati a causa di alcuni errori commessi dal ragazzo. Maria dopo aver ascoltato le parole di lui, non perdona.

La coppia napoletana di San Sebastiano al Vesuvio presenta nella puntata di Sabato 19 Febbraio a “C’è posta per te”, ha incuriosito moltissimi telespettatori. Fidanzati da 11 anni hanno vissuto momenti difficili a causa di due tradimenti da parte di lui che hanno spezzato in mille pezzi il cuore e le certezze di Maria.

Leandro si è rivolto al programma per provare a recuperare la sua storia d’amore con Maria Paola, lei ha accettato l’invito, ha ascoltato cosa aveva da dirle ma delusa e stanca delle sue parole e dei suoi tradimenti ha deciso di mettere un punto alla loro storia confessando davanti a tutti di non provare più i sentimenti di una volta. La capacità unica e ammaliante di Maria De Filippi nel provare a capire se la ragazza parlasse davvero o a prevalere fosse la rabbia causata dagli sbagli di lui, come sempre è impeccabile, ma una volta messe in chiaro le sensazioni della ragazza, nemmeno la conduttrice ha potuto fare da cupido a questa storia ormai naufragata del tutto.

Maria Paola Spina dopo la fine della sua storia con Leandro ritrova l’amore al fianco di Francesco

Dopo la puntata di sabato, Maria Paola Spina è pronta a mostrare pubblicamente la sua nuova vita, pubblicando sui social il suo nuovo compagno. Una relazione iniziata dopo un lungo processo di amore per se stessa. Il fidanzato attuale di Maria si chiama Francesco Borrelli ed è un’insegnante di tennis.

Anche Leandro post rifiuto dell’ex fidanzata, dopo diversi tentativi per rimediare ha deciso di mettersi l’anima in pace rinunciando una volta e per sempre alla sua storia d’amore durata 11 anni. Il giovane ha intrapreso una relazione con una ragazza di nome Grazia che ha aspettato la messa in onda della puntata per rendere pubblica sui social la loro relazione. La coppia è formata da novembre 2021 ma visto che il programma è registrato nei mesi di ottobre e novembre, non è stato possibile condividere prima il fidanzamento.