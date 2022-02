Giorgia Palmas stupisce i fan con uno scatto mozzafiato: è pronta a vivere un’avventura unica, la foto è virale

L’ex velina Giorgia Palmas e il compagno Filippo Magnini si sono concessi un momento di relax tra le montagne. La showgirl ha già pubblicato qualche scatto della vacanza.

Il suo profilo Instagram soprattutto in questi giorni è un concentrato di energia che non passa inosservato. Le sue foto sono virali ed il web è curioso di conoscere tutti i dettagli. Giorgia Palmas è molto attiva sui social e non perde occasione di interagire con i fan che la sostengono e supportano in ogni situazione, sono quasi due milioni i follower che la seguono.

Giorgia Palmas, sensualità e seduzione tra la neve – FOTO

Poco prima di arrivare ad alta quota, Giorgia Palamas non ha perso occasione di pubblicare una foto per dare il buongiorno ai fan che la seguono. Lo ha fatto mostrando il suo sorriso unico e la tuta da sci che la rende ancora più seducente e sensuale.

In una posa sbarazzina, il completo è nero e bianco e i doposci argentati danno un tocco di classe. I capelli sono sciolti. Poi scrive: “Pronti per andare a sciare”. La foto è stata scattata nella reception dell’albergo dove alloggia insieme alla sua famiglia.

“Manderai tutti fuori pista” ha commentato qualcuno sotto al post e qualcun altro ha aggiunto: “Sei un’opera d’arte”, poi ancora: “Fisico pazzesco”.

Sono giorni meravigliosi per Giorgia Palmas che condivide molti momenti con i follower, ha pubblicato infatti anche altri scatti del soggiorno in montagna. Tra questi una foto sulle piste e una nella Spa dell’albergo.

Anche l’atleta Filippo Magnini, compagno della showgirl, ha condiviso dei post della vacanza. Il video dove sciano insieme e alla fine si baciano è già virale ed ha emozionato il web che lo ha visto.

Tra i due c’è complicità, dolcezza e supporto in ogni situazione. Insieme hanno dato alla luce una bambina meravigliosa ed ora sono proprio una famiglia. La prossima meta sarà il matrimonio? Per adesso nessuna notizia al riguardo, ma i fan non vedono l’ora di vedere la Palmas con il vestito da sposa.