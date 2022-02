Aurora Ramazzotti a ruota libera sul programma di Michelle: “ero già a letto con la coperta accesa”. Assurdo

Aurora Ramazzotti a ruota libera sul programma di mamma Michelle: “a letto e con la copertina accesa”. Quello che ha rivelato è davvero assurdo…

La seconda e ultima puntata di “Michelle Impossible” ha visto il contributo di moltissimi volti dello spettacolo. Da J-Ax a Massimo Ranieri, fino all’amica più cara della padrona di casa, Silvia Toffanin. Tuttavia, tra i tanti ospiti che sono intervenuti durante la trasmissione, ha sicuramente spiccato la primogenita della presentatrice elvetica.

Aurora Ramazzotti, con l’ironia e la solarità che sono il suo marchio distintivo, ha pronunciato un divertentissimo discorso di fronte a mamma Michelle, ringraziandola per una serie di episodi che hanno contraddistinto la loro vita assieme.

Quest’oggi, mediante un post pubblicato sui social, la giovanissima influencer ha persino condiviso con i fan un inaspettato giudizio critico, concernente il programma della mamma. Scopriamo insieme che cosa pensa Aurora Ramazzotti a proposito di “Michelle Impossible”.

Aurora Ramazzotti a ruota libera sul programma di Michelle: “ero già a letto con la coperta accesa”

Il pubblico, di fronte al siparietto messo in scena dalle formidabili Aurora e Michelle, si è indiscutibilmente divertito. La Ramazzotti, che ha voluto ringraziare la sua strepitosa mamma attraverso un lungo discorso, non ha mancato di scatenare le risate dei telespettatori.

“Tu sei una mamma dolcissima, parli sempre di me…” – ha esordito Aurora, per poi sganciare la bomba – “Come quella volta che a Maurizio Costanzo hai detto che sono finita in coma etilico!“. Uno scambio davvero esilarante per le due donne, e che ha confermato la forte complicità creatasi tra mamma e figlia.

Quest’oggi, mediante un post Instagram, la Ramazzotti ha addirittura voluto condividere con il pubblico la propria opinione in merito a “Michelle Impossible”. “Lo so.. stanotte alle 00:30 stavate già sotto la copertina riscaldata.. o forse quella ero io“: così ha esordito la figlia di Eros e Michelle, conquistando nell’immediato l’attenzione dei suoi followers.

Abbandonato il tono di scherno, la modella ha successivamente invitato i fan che la seguono a recuperare il suo intervento nella puntata di “Michelle Impossible”. “Andatelo a vedere perché spacca“, ha assicurato Aurora, lasciando intendere di essere letteralmente orgogliosa del programma messo in piedi dalla mamma.

Tra le due, la sintonia non è mai venuta meno neanche negli anni più difficili per la Ramazzotti – quelli dell’adolescenza -. Non è da escludere che, in futuro, Aurora e Michelle decidano di intraprendere un’avventura professionale assieme. I fan della modella ne sarebbero più che felici.