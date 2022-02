Flavio Insinna è rimasto di sasso durante la puntata odierna de “L’Eredità”: in studio la situazione che nessuno avrebbe mai potuto prevedere…

Ad affiancare Flavio Insinna a “L’Eredità” sono da poco tornati i professori Andrea Cerelli e Samira Lui. Entrambi, nelle scorse settimane, erano infatti stati allontanati dalla trasmissione per problemi relativi all’emergenza pandemica. Dopo esser stati a contatto con una persona positiva al Covid, i due valletti hanno dovuto scontare un periodo di isolamento.

A non far pesare la loro assenza ci ha pensato la splendida Roberta Morise, tornata a calcare il palcoscenico de “L’Eredità” dopo oltre dieci anni. Il conduttore, al suo fianco, si è immensamente divertito, al punto tale che, proprio nel giorno del rientro di Samira e Andrea, Insinna non ha potuto evitare di tributare un sincero ringraziamento all’ex professoressa.

Ormai da parecchi anni, il quiz game de “L’Eredità” è una certezza per il pubblico di Rai 1, pur nelle sue formule che tendono a mutare continuamente. A rimanere invariati, fin dal principio della messa in onda del programma, sono però i duelli tra i partecipanti, che anche nella puntata di quest’oggi hanno dato vita a siparietti a dir poco sconvolgenti.

Flavio Insinna rimane impietrito: è la prima volta nella storia de L’Eredità

In oltre vent’anni di storia, “L’Eredità” ha cambiato spesso la propria struttura, proponendo nuove formule destinate a soppiantare le precedenti. Il tutto, ovviamente, nell’ottica di fornire al pubblico un prodotto che risulti sempre avvincente, e che sia in grado di reggere la concorrenza con programmi più innovativi – come nel caso di “Avanti un altro!” -.

Ciò nonostante, nel corso delle venti edizioni del programma, i duelli tra i partecipanti non sono mai stati eliminati dagli autori, segno della presa che questo metodo di sfida continua ad esercitare sul pubblico. Proprio nella puntata di oggi, giovedì 24 febbraio, il duello tra Anna e Michele è stato teatro di un avvenimento a dir poco inaspettato. A “L’Eredità”, in tanti anni, non si era mai verificata una simile scena.

Gli sfidanti, entrambi preparatissimi, hanno superato senza intoppi le prime domande del conduttore. Tuttavia, ad un certo punto, un quesito posto da Flavio ha messo in seria difficoltà la partecipante Anna, che non ha saputo risolvere la questione nel tempo a lei rimasto. “Togliere autorità e prestigio ad una persona“, le ha proposto Insinna, ma la sfidante sembrava a dir poco paralizzata.

“Espropriare…?“, ha tentato Anna, salvo poi rendersi conto di non aver fornito la risposta corretta. Nonostante il conduttore cercasse di spronarla a non mollare, la concorrente è andata letteralmente nel pallone: “non mi viene proprio, sono bloccata“. Così facendo, la partecipante ha sprecato ben 40 secondi del proprio tempo, fino al suono del “gong” che ha decretato la fine della sfida, e la conseguente vittoria di Michele.

Mai, a “L’Eredità”, si era verificato un simile episodio. Insinna, per consolare la concorrente, le ha rivolto un saluto davvero speciale: “ti consegniamo la scatola del nostro gioco, come portafortuna!“. Anna, grazie all’affabilità del conduttore, ha infine ritrovato il sorriso perduto.