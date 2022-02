L’artista incanta i propri fan con uno scatto condiviso sui social. La reazione non si fa attendere: numerosi i commenti ricevuti e i complimenti non si sprecano

Continua la promozione del brano portato sul palco del Festival di Sanremo per Emma che con “Ogni volta è così” ha inaugurato un nuovo capitolo. Sebbene non si abbiano notizie concrete sul suo prossimo album, il singolo potrebbe fare da apri pista a un nuovo progetto discografico.

Per il momento l’artista si dedica a interviste e ospitate, condividendo con i fan i momenti di pausa tra un impegno lavorativo e l’altro. Lo ha fatto anche in occasione della sua co conduzione avvenuta in radio.

Emma, una bellezza senza precedenti: la FOTO che incanta i fan

Dopo aver concluso l’esperienza al Festival di Sanremo, dove è tornata a distanza di dieci anni dalla sua prima vittoria, Emma non si è fermata. La cantante e attrice ha continuato il lavoro di promozione e ha preso parte a trasmissioni televisive e radiofoniche.

Tappa irrinunciabile quella ad Amici dopo l’invito di Maria De Filippi, alla quale l’artista è particolarmente legata. Nel corso dell’appuntamento domenicale è stata giudice della sfida legata alle cover eseguite dai cantanti della classe, per poi esibirsi con il brano “Ogni volta è così“.

Oltre alle classiche ospitate Emma ha voluto mettersi in gioco anche in una veste differente, come co conduttrice radiofonica. Nella serata di mercoledì è stata protagonista del programma di RTL 102.5, “Suite 102.5“, regalando agli ascoltatori momenti di intrattenimento e musica.

Prima della diretta l’artista ha condiviso sui social un selfie che la ritrae in postazione. “Ciao mamma, sono in radio“, con queste parole accompagna la foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Un primo piano che ha incantato fan, amici e colleghi, corsi a commentare il post.

Tra i complimenti ricevuti non è mancato anche il commento di Francesca Michielin, compagna di Emma a Sanremo dove ha diretto l’orchestra che ha accompagnato la cantante nel corso delle cinque serate. Un cuore a simboleggiare quanto l’amica la supporti pur non essendo fisicamente accanto a lei.

Pur essendo impegnata sul fronte musicale, l’artista è stata protagonista anche nella prima serata di Rai 1 attraverso la messa in onda del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli“, che ha rappresentato il suo debutto cinematografico avvenuto nel 2020.