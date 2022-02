Giorgia Palmas in montagna incanta tutti, una regina delle nevi pronta ad ammaliare anche il web – FOTO

Giorgia Palmas fa scintille sulle neve: una regina delle nevi 2.0 che ammalia tutti con la sua dolcezza e non solo.

Momento di pausa dalla vita frenetica della città per Giorgia Palmas, la splendida ex velina – mai dimenticata, in coppia con Elena Barolo – ed oggi affermata conduttrice e influencer. Numerosi i brand con cui collabora, che spaziano dal mondo beauty a quello della moda, indossando i capi delle nuove collezioni delle principali maison di moda.

Da pochi giorni la stessa ci sta inebriando con i suoi scatti sulla neve, come questo in cui propone una tuta super attillata e che ne accentua la splendida silhouette. La Palmas ha da poco postato del nuovo contenuto social dal tenore decisamente diverso rispetto a questo: sulla neve è pura emozione. I fans sono rimasti piacevolmente colpiti dalla splendida visione.

Giorgia Palmas, regina delle nevi: dolce e sensuale

Sorprende e lascia tutti col fiato sospeso: Giorgia Palmas da perfetta mamma non può non dedicare i post alle sue figlie, Sofia e Mia. E in quest’ultimo è proprio la primogenita Sofia ad apparire bellissima. Una fisicità simile a quella della madre, quando la bellezza è insomma una questione di genetica!

Una dedica da mamma a figlia essenziale ma nella quale si evince un’infinita dolcezza: “Cara Sofia, io sarò anche cringe ma tu quanto sei bella e quanto sei cresciuta” scrive la Palmas e riportando la foto della figlia in abiti da sci pronta per godersi questo spettacolare paesaggio montano.

I fans sono estasiati, colpiti dalla dolcezza della madre che qualche ora prima aveva dedicato uno spazio sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove vanta ben 1,8 milioni di followers anche alla piccolina di casa. Appare in tutta la sua dolcezza un piccolo koala tutto rosa, la definisce. Uno spettacolo assolutamente incantevole.

Pertanto, a quanto pare l’intera famiglia si trova con amici in vacanza e questo lo si evince chiaramente tra le storie. Abbiamo la foto con le bambine, con gli amici tutti insieme – presente ovviamente il marito Filippo Magnini – scatti con amiche ma dobbiamo ancora attendere per vedere una foto di coppia.

La Palmas ed il celebre nuotatore sono molto apprezzati sui social, il web impazza letteralmente sotto ogni loro foto.