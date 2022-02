Striscia la Notizia nella bufera per l’attacco ad Achille Lauro: “Da denuncia”

Striscia La Notizia è di nuovo nel mirino a causa di una battuta di cattivo gusto fatta nei confronti di Achille Lauro: sul web è scoppiata la polemica

Achille Lauro è stato il vincitore di Una Voce Per San Marino, per questo motivo volerà all’Eurovision Festival che avrà luogo a Torino in primavera per poter rappresentare, appunto, San Marino. Tanta gioia sul web per il cantante che saprà calarsi benissimo in questo ruolo così importante, ma le battute di cattivo gusto non sono mancate.

Qual è il programma che si è lasciato andare a queste battute di cattivo gusto? Ovviamente, Striscia la Notizia. Non è la prima volta che il programma di Canale Cinque finisce nella bufera per temi di questo genere, ma questa volta Ezio Greggio l’ha combinata davvero grossa e, nelle ultime ore, sui social è scoppiata una polemica nei confronti del conduttore del tg satirico.

Striscia La Notizia, Ezio Greggio nel mirino per la battuta ad Achille Lauro

“Ha vinto San Marino ma visto il personaggio sarebbe stato meglio San Patrignano” ha esordito così Ezio Greggio, riferendosi ovviamente alla comunità di recupero per i tossicodipendenti. Una battuta davvero infelice, sopratutto se consideriamo che Achille Lauro ha fatto davvero tante cose nel corso della sua carriera, e anche prima, per aiutare i ragazzi dalla strada. In ogni caso, si tratta di una battuta infelice a prescindere e sui social è scoppiata una polemica nei confronti del conduttore di Striscia.

Sui social, ovviamente, fanno notare che l’offesa c’è anche per gli stessi ragazzi di San Patrignano, perché questa battuta sembra una presa in giro per tutti coloro che decidono di cominciare un percorso così importante e di curarsi da quella che è una vera e propria dipendenza.

Qualcun altro, invece, ha ben pensato di suggerire al cantante di denunciare il tg della satirica, perché quello che è stato detto non può passare inosservato. Fino a questo momento, il cantante non si è ancora espresso a riguardo, ma i suoi fans sperano che stia agendo in silenzio e per vie legali.

“Pensate di essere simpatici ma siete dei bulli, e della peggior specie” scrive qualcuno sui social. Ancora una volta, Striscia la Notizia l’ha combinata davvero grossa.