Carolina Stramare, l’abito leopardato non contiene niente: “Non distrarre Vlahovic” – FOTO

Carolina Stramare fa impazzire Instagram con il suo fascino esplosivo, look spregiudicato e forme suadenti in primo piano

Da quando è stata eletta Miss Italia nel 2019, è entrata nel cuore degli italiani e non ne è più uscita. Incarnando alla perfezione l’ideale di bellezza mediterranea e sensuale, con pochi eguali. Carolina Stramare è sempre più tra le preferite del popolo del web.

La modella sta macinando followers su Instagram, ormai siamo vicini ai 400mila. Impossibile resistere al perfetto mix composto dal suo sguardo di ghiaccio, che non ammette repliche, e dalle sue forme eleganti e prorompenti. Ci sarà un motivo se molti la accostano alla popolare attrice americana Megan Fox, con una certa somiglianza che non si può non notare.

Anche in questo 2022, l’ex reginetta sta regalando, senza soluzione di continuità, una lunga serie di immagini memorabili. Una bellezza da capogiro che non stanca mai e che conquista al primo sguardo, mettendo in mostra una innata eleganza e una sensualità provocante che lasciano il segno.

Nella settimana della moda, con la Milano Fashion Week in corso, Carolina non può assolutamente essere da meno e strappa applausi con i suoi scatti in questi giorni. Una esplosione di fascino semplicemente clamorosa.

Carolina Stramare, le curve risaltano sotto il top aderente: l’ex Miss Italia sensuale come non mai

Carolina mette in mostra uno dei suoi look più spregiudicati in assoluto, con un abito leopardato aderente, a due pezzi, che ne evidenzia alla perfezione la silhouette generosa e avvolgente. Gli sguardi di tutti non possono non concentrarsi sulle curve incontenibili in primo piano.

Una immagine che inevitabilmente attira in men che non si dica una valanga di like e tantissimi commenti entusiasti. La bellezza di Carolina non è una novità, ma non può mai lasciare indifferenti.

Si mischiano complimenti di ogni genere, dichiarazioni d’amore e anche qualche ‘raccomandazione’. Nelle ultime settimane si parla di lei come della fidanzata di Dusan Vlahovic, neo attaccante della Juventus. Non sono arrivate conferme, né smentite, ma qualche tifoso mette le mani avanti: “Non lo distrarre troppo“.

Se si tratti o meno di miss Vlahovic, lo scopriremo, intanto una cosa è certa. Siamo di fronte a una bellezza da Champions League.