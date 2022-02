Al Processo il regista di molte Kermesse canore nel Ciociaro, accusato per aver provato a consumare un rapporto d’intimità con un’aspirante attrice chiamata da lui per un provino.

Si tratta di Claudio Marini, il regista che con la scusa di provinare una ragazza attraverso una scena che prevedeva un bacio ha provato a violentarla. Non è la prima volta che il regista è protagonista di un processo giudiziario, ci sono dei precedenti che lo vedono coinvolto.

Il regista Claudio Marini è già stato sotto processo per aver provato a coinvolgere in rapporti d’intimità ben dodici aspiranti attrici. Tutto viene camuffato sotto un provino organizzato dal regista per convincere le ragazze ad incontrarsi nel suo ipotetico studio e poi con la scusa di provare una parte del copione, chiede a queste un bacio ed anche qualcosa in più. Durante il processo, sono state presenti proprio le giovani in questione che hanno dichiarato che Marini, prometteva contatti con attori di Hollywood per ammaliarle e convincerle a “lavorare” per lui.

La vicenda in questione risale a dicembre 2019 quando la giovane 21enne leggendo che il regista Marini cercava giovani aspiranti attrici per un suo prossimo lavoro, decise di spedire la sua candidatura per partecipare. Marini dopo aver visto la foto della ragazza, la chiamò invitandola a presentarsi a piazza Marconi, in uno studio che il regista proponeva alle ragazze come luogo per fare i provini.

Dopo le presentazioni e le prime chiacchiere sul nuovo film da girare, Marini insiste con la giovane per andare nella sua casa e provare in maniera dettagliata la scena del film. Una volta arrivati all’abitazione, il regista ha provato a dare un bacio alla donna, fingendo che si trattasse di un momento artistico, ma appena lei ha intuito che ci fosse sotto qualcosa di ambiguo è scappata. Oggi è sotto processo il regista Claudio Marini, accusato per violenza sessuale. Si attendono pertanto risvolti sulla vicenda con la speranza che nessuna ragazza si ritrovi più in una situazione del genere: è bene tenere gli occhi aperti e provare a ricordare che i provini si fanno nello studio e no nelle camere da letto dei registi.