Il video della reazione furiosa di Stefano Bettarini di fronte ad un’inattesa scoperta in casa propria lascia col fiato sospeso i suoi fan in rete.

Il noto showman ed ex calciatore di origini romagnole, Stefano Bettarini, è stato nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio, il protagonista assoluto di una raccapricciante sorpresa nella sua abitazione. Nonostante al suo fianco sia intervenuta a più riprese la sua da anni anima gemella, Nicoletta Larini, la situazione è ben presto sfuggita di mano.

Dopo la pubblicazione del video in diretta televisiva, e la sua imminente vitalità in rete, il parere di molteplici utenti, sull’iroso comportamento dell’ex concorrente della quattordicesima edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2020 nonché storico inviato de “L’Isola Dei Famosi“, non ha potuto badare a mezzi termini. Così, mentre il web si divide in due nette fazioni, il contenuto dalla “rabbia esplosiva” dello showman diventa sempre più popolare.

Stefano Bettarini esplode la rabbia: “perché questa è casa mia”, la scena fa il giro del web

“E’ follia allo stato puro“, descrive così quando accaduto uno dei follower su Instagram di Bettarini. Lo showman è stato “vittima” di un scherzo architettato ad arte sul tema della gelosia. L’organizzazione è stata dettata nei minimi dettagli dalla celebre trasmissione in onda tutti mercoledì sera su Italia 1. “Le Iene” hanno così dato vita allo sfondo di un perfetto teatrino, non potendo però immaginare le sue conseguenze.

“Peccato che questa è casa mia e non parli con lei, parli con me“, sbotta Stefano dopo aver assistito, giorni prima, al rientro in casa della sua fidanzata con un fantomatico “accompagnatore”, e avendolo poi ritrovato inaspettatamente all’interno di una seconda abitazione, con tanto di troupe al suo seguito. Alla vista del presunto hair stylist all’opera nel proprio attico, a mò di occupazione, lo showman non ha poi esitato a dubitare della veridicità della situazione.

La rabbia ha preso subito il sopravvento. I toni si alzano e Stefano, dopo aver telefonato su tutte le furie alla fidanzata invitandola sgarbatamente e con tanto di urla a guardare con i propri occhi l’assurda situazione, ha infine inveito senza limiti contro il malcapitato figurante. Ovviamente le risa in sottofondo hanno anch’esse accompagnato la scenata. Peccato però non fossero del tutto reali. Il feedback negativo, riportato in rete, ha parlato chiaro. Più tardi infatti, durante la messa in onda sarà la stessa Belen a prendere posizione. La conduttrice abbraccerà Nicoletta, in segno di solidarietà femminile, invitandola a contattarla qualora dovesse accadere anche nella realtà. Ops, attenzione. Stuzzicano i telespettatori. E’ vero: “era tutto uno scherzo“. Ma anche quella, per un attimo, è stata “la realtà” della ragazza.

“Un uomo così nemmeno 1 minuto…“, scrive un’utente fra i commenti alla pagina ufficiale del programma. E ancora: “Una volta mi piaceva molto“. Oppure: “ha maltrattato la sua ragazza nei primi 30 secondi…“. Gli autori dello scherzo punteranno poi a minimizzare l’accaduto. “Abbiamo letteralmente fatto impazzire Stefano grazie alla complicità di Nicoletta“.