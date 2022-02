Elisabetta Canalis, minigonna da infarto: “E’ già estate se ti guardo” – FOTO

Elisabetta Canalis sfoggia la solita classe ed eleganza, è lei una delle stelle della Milano Fashion Week: il look che accende Instagram

Il mondo della moda si ritrova in uno degli appuntamenti principali per gli appassionati, con la Milano Fashion Week che fa convergere nella metropoli lombarda tutto il meglio del jet set. Tra le protagoniste assolute, impossibile non considerare Elisabetta Canalis.

Icona di fascino e sensualità, come sempre l’ex velina risplende, dando una dimostrazione di bellezza insuperabile. Da anni, Elisabetta si è affermata come una delle migliori rappresentanti del made in Italy da questo punto di vista e si conferma ancora una volta.

E’ un appuntamento a cui già nei giorni scorsi, sul proprio profilo Instagram, la Canalis avrebbe annunciato che si sarebbe presentata al meglio. E con i suoi scatti sul web sta mantenendo le attese dei tanti ammiratori, regalando momenti davvero speciali.

A Elisabetta basta davvero poco per attirare l’attenzione, i suoi oltre tre milioni di followers su Instagram lo sanno bene. Per una ennesima dimostrazione, basta guardare i suoi ultimi scatti, che concentrano tutto insieme il suo fascino inarrivabile.

Elisabetta Canalis, il sorriso che conquista il web: seducente anche nella semplicità, soltanto applausi per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Colpisce immediatamente il sorriso radioso e irresistibile che conferma tutta la sua bellezza seducente, a distanza di anni. “Ah non è una foto vecchia? Sei sempre bellissima”, le scrivono tra i commenti.

Intramontabile e capace di accendere la passione anche con un look improntato alla semplicità. Una minigonna e una semplice camicia scura di jeans sono sufficienti per attirare migliaia di like e le solite dichiarazioni d’amore.

Elisabetta è in perfetta forma e richiama complimenti da ogni dove. La giornata primaverile esalta tutto il suo fascino e per qualcuno è già voglia di estate, perdendosi nel suo sguardo magnetico. Anche senza effetti speciali, è lei una delle protagoniste assolute delle passerelle milanesi. E c’è chi la invoca anche come ‘madrina dell’asta del fantacalcio’. Tutti pazzi della Canalis, ora e sempre, la classe non è acqua.