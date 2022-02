La bellissima fashion blogger italiana Eleonora Incardona ha postato di nuovo: questa volta si tratta di tre foto e due video da infarto.

Eleonora è una vera e propria bomba ad orologeria: il suo ultimo IG post ha fatto esplodere il web intero!

Nelle immagini la Incardona indossa un vestito nero, che ha la particolarità di avere un’esagerata scollatura che arriva fino al pancino: gli zoom si sono sprecati!

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nella prima immagine del post, la bella influencer viene immortalata con una mano sul fianco, l’altra che gioca con i capelli, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto sensuale e provocante: resisterle è impossibile!

Siete pronti a vedere il post più zoommato del secolo? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Eleonora Incardona, il terzo giorno della Fashion Week di Milano: un outfit da capogiro! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Trussardi, le FOTO con un’altra bionda famosissima scatenano il panico: Michelle la prende così

La strepitosa ex fidanzata di Mirko Manola, fratellastro della nota Diletta Leotta, ha mandato Instagram in totale subbuglio: il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione.

Il look di Eleonora è impeccabile: i capelli sono raccolti in una lunga coda alta, il make-up è super luminoso e gli accessori sono molto fini ed eleganti… il suo stile non teme rivali!

Il focus dei fan, però, si concentra tutto sulle sue curve spaziali: impossibile staccare gli occhi da lì!

Il post è stato bombardato di visualizzazioni, mi piace, messaggi, condivisioni e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Che bellezza devastante“; “Tu sei un’opera d’arte”; “Ci vuoi tutti morti?” oppure “Sensuale ed esplosiva”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Wow”: Elisabetta Gregoraci, la tuta dalla scollatura estrema accende la fantasia. Fisico sbalorditivo – FOTO

Non c’è alcun dubbio: la Incardona è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe ed eleganza… come si fa a non innamorarsene?