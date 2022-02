Trussardi, le FOTO con un’altra bionda famosissima scatenano il panico: Michelle la prende così

Tomaso Trussardi, le foto con un’altra bionda famosissima scatenano il panico: Michelle Hunziker, nel frattempo, reagisce in maniera inaspettata alla separazione

Si può dire che gli ormai ex coniugi Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stiano reagendo in maniera diametralmente opposta alla separazione. Mentre l’imprenditore, poco presente sui social, rimane concentrato sul suo lavoro e sulla Milano Fashion Week, la conduttrice si è invece interamente dedicata al programma “Michelle Impossible”.

La trasmissione a sfondo autobiografico, per la presentatrice elvetica, non è stata solamente un mezzo per dimostrare ancora una volta le proprie abilità, ma ha rappresentato una vera e propria valvola di sfogo. La Hunziker, infatti, ha sicuramente trovato il modo per non pensare alla situazione sentimentale con Trussardi.

Nelle ultime ore, tuttavia, è apparso uno scatto che ha causato una nuova insurrezione da parte dei fan della coppia. Si tratta di una foto in cui l’imprenditore è ritratto accanto ad una bionda famosissima. Come avrà reagito Michelle?

Tomaso Trussardi, le FOTO con un’altra bionda famosissima scatenano il panico. Michelle intanto…

La notizia della loro separazione fa ancora discutere moltissimo il popolo del web. D’altronde, rassegnarsi alla fine di un’unione che appariva indissolubile sembra letteralmente impossibile. A ciò si aggiungono i molteplici scatti che continuano a ritrarre gli ormai ex coniugi in compagnia di terze persone.

Poche ore fa, a questo proposito, è apparsa una foto che raffigura l’imprenditore in compagnia di una bionda famosissima. Che Trussardi abbia già rimpiazzato la bella Michelle? Tutto il contrario. L’immagine, in cui Tomaso è immortalato al fianco di Chiara Ferragni, è stata infatti scattata nell’ambito della Milano Fashion Week. Un incontro casuale, dunque, e che non fuoriesce dalla sfera lavorativa: nulla di romantico, sicuramente, tra l’ex della Hunziker e la moglie di Fedez.

La conduttrice elvetica, dal canto suo, non sembra avere molto tempo da dedicare a questi siparietti social. Completamente immersa nel successo di “Michelle Impossible”, la mamma di Aurora Ramazzotti ha infatti trascorso tutta la giornata a ripostare le stories dei suoi followers, che hanno più che volentieri immortalato i momenti più belli della puntata di ieri.

Tomaso e Michelle, oramai, viaggiano su due rette parallele destinate a non incrociarsi. Le loro vite sembrano aver preso strade completamente diverse.