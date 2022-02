Georgina Rodriguez da il buongiorno ai suoi fan in modo speciale. Una foto che apre il cuore e illumina la giornata di tutti

La bellissima Georgina Rodriguez augura il buongiorno ai suoi followers con una foto che scalda gli animi. Splendida e perfettamente curata come sempre, la Rodriguez ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae in auto, mentre sorridente si avvia verso una nuova giornata ricca di impegni lavorativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Questo è un periodo particolarmente fruttuoso e ricco di novità per la bella Georgina. Per quanto riguarda la vita lavorativa, la compagna di Cristiano Ronaldo, è reduce dal successo ottenuto con la serie tv Soy Georgina. La docuserie è un prodotto Netflix e, nonostante sia uscita da pochissimo tempo, ha già avuto un successo enorme ed è tra le serie più viste. La protagonista è proprio lei, Georgina si racconta e parla del suo percorso di vita, da quando era una commessa in un negozio Gucci a quando ha incontrato il grande CR7.

Georgina Rodriguez e l’amore con Cristiano Ronaldo

Un colpo di fulmine il loro, che li ha portati piano piano a costruire qualcosa di estremamente solido. La loro è una famiglia molto numerosa. I due hanno avuto insieme la piccola Alana Martina (nata nel 2017), ma Cristiano aveva già tre figli da madre surrogata, Cristiano Ronaldo Junior (12 anni) e i piccoli gemelli Eva e Matteo (5 anni). Il grande campione del mondo del calcio non ha mai fatto mistero del suo grande istinto paterno e del suo forte desiderio di diventare padre.

Adesso è però in arrivo un’altra splendida novità in casa Ronaldo – Rodriguez. Da pochissimo tempo infatti, la coppia ha annunciato ufficialmente di aspettare l’arrivo di due gemelli. Alcune foto presenti sui profili social di entrambi, mostrano Georgina con un pancione già enorme. Una notizia del tutto inaspettata che ha piacevolmente sconvolto tutti. Georgina e Cristiano hanno preferito tenere inizialmente nascosta la notizia della gravidanza, rivelata solo nelle ultime settimane. In arrivo quindi un’altra coppia di gemelli, la famiglia continua ad allargarsi con enorme gioia da parte dei genitori e dei futuri fratellini.