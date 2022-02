“Isola dei Famosi”, il cast prende forma: i nomi inaspettati saltano fuori

L’Isola dei Famosi sta per ricominciare: con Ilary Blasi alla conduzione, appena terminerà il Grande Fratello Vip comincerà la nuova avventura dei naufraghi

Sta cominciando a prendere forma il cast dell’Isola dei Famosi. Per il secondo anno consecutivo sarà Ilary Blasi al timone di questo programma e, stando a quanto rivelato da Investigatore Social, tra i naufraghi ci sarà anche la meravigliosa Nicole Daza. Di chi si tratta? La futura moglie del velocista Marcell Jacobs.

Per lei sarebbe un vero e proprio esordio nel mondo dello spettacolo, perché fino ad ora era rimasta sempre nella penombra. In alcune interviste, la giovane aveva espresso un interesse nei confronti del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Purtroppo, però, le trattative non sono mai state avviate.

Isola dei Famosi: il cast prende forma. Ecco qualche nome

Oltre a Nicole Daza, ci sono molte probabilità che Ilaria Galassi sbarcherà in Honduras. Di chi si tratta? Dell’ex ragazza di Non è la Rai, e fare il suo nome è stato il settimanale Vero. Sono un po’ di anni che Ilaria è lontana dal piccolo schermo, l’ultima sua comparsa infatti risale al lontanissimo 2006. Sono stati fatti anche altri nomi, come Floriana Secondini, Guendalina Tavassi con suo fratello Edoardo, Cicciolina/Ilona Staller e a gran sorpresa, Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo. Si vocifera anche Carmen Di Pietro accompagnata da suo figlio Alessandro.

Per quanto riguarda Matilde Brandi e l’attore Nicolas Vaporidis, pare che gli accordi siano saltati. Sembra oramai sicuro l’arrivo di un volto nuovo nel mondo dello spettacolo, ovvero Gustavo Rodriguez (padre di Belen Rodriguez) in compagnia del figlio Jeremias. Belen ha detto di essere molto felice all’idea di vedere due uomini così importanti per lei prendere parte ad un progetto come questo.

Passiamo invece agli inviati. Per quanto riguarda gli opinionisti non torneranno quelli dello scorso anno, e sono in corso invece le trattative per Nicola Savino e Vladmir Luxuria. Per quanto riguarda l’inviato, invece, si è parlato a lungo di Rosolino, ma pare oramai più che certo il ritorno in Honduras di Alvin.