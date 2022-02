Un’occasione di festa si traforma in momenti di puro imbarazzo per l’amata Mara Venier. Ecco cosa è successo quella sera.

Dopo essere approdata nei suggestivi panorami del nord Italia, e con maggior precisione a Cortina d’Ampezzo, quanto accaduto fra la conduttrice veneziana Mara Venier e altri personaggi noti, nonché cari alla sua sfera d’influenza e d’amicizie, soltanto pochi giorni fa ha ben presto attirato l’attenzione del pubblico.

Nella scorsa settimana, zia Mara ha partecipato di buon grado a una cena intima. In occasione del settantesimo compleanno dello storico collega nonché caro amico, il giornalista e amato volto nelle passate annualità del “Tg 5”, Lamberto Sposini. Al di là di quanto apparso sui vari social di riferimento, prima di tale evento, avrebbero fatto sì che le dinamiche del party prendessero una piega da molti inaspettata.

Mara Venier imbarazzo a cena, il party in famiglia sfocia nel caos: il motivo

Di certo un bene indissolubile, secondo quanto sempre dimostrato dalla Venier, nei confronti di Lamberò. Eppure, a quanto pare, dopo essersi recata con un fugace viaggio in treno nel capoluogo lombardo, appositamente per l’evento in onore dei festeggiamenti indetti per il compleanno del giornalista, una crepa fra due partecipanti al party si sarebbe aperta non lasciando scampo alla conduttrice. Ancor prima di spegnere le settanta candeline in serata, la conduttrice è stata ospite di un sobrio festino pomeridiano. A generare il caos sarebbe stato una lite con Matilde, la secondogenita di casa Sposini.

A generare le incomprensioni tra Mara e Matilde sarebbe stata la proposta di una terza persona, intervenuta in un amichevole confronto tra lei due. La conduttrice ha portato con sé, alla festa, una nota casting director con cui gode di ottimi rapporti per via della collaborazione che entrambe starebbero coltivando in virtù del salottino di “Domenica In“.

La miccia sarebbe dunque scattata nel momento in cui gli invitati si siano resi conto della presenza di questa terza persona. E, più nei dettagli, quando Mara avrebbe espresso la sua intenzione di lasciare volontariamente spazio a una parentesi televisiva, nella prossima puntata del suo show pomeridiano, da dedicare interamente al giornalista.

La risposta di Matilde, nonostante Mara volesse agire in buona fede, sarebbe stata contrariata e risoluta. Scatenando, infine, dopo una serie di aspre supposizioni, un’inattesa reazione di sdegno da parte conduttrice. Questa verrà poi accompagnata da un’uscita di scena a effetto, ma non senza dispiacere.