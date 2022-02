Maccio Capatonda chi è: carriera, famiglia e figli dell’attore di “Lol2”

Maccio Capatonda, famoso comico con alle spalle una carriera costellata di traguardi, è nel cast della seconda stagione di “Lol – chi ride è fuori”.

Battuta sempre pronta, sketch irriverenti e comicità travolgente. Maccio Capatonda è conosciuto per la sua ironia irresistibile e le sue gag capaci di scatenare le risate di milioni di spettatori. All’anagrafe Marcello Macchia, è nato 43 anni fa a Vasto, in provincia di Chieti.

A partire dall’adolescenza si è sperimentato davanti la camera registrando i primi video a soli 12 anni. Dopo gli studi pubblicitari a Perugia si è trasferito a Milano dove ha preso il via la sua carriera televisiva vedendolo prendere parte a importanti format tra cui “Mai dire” per poi partecipare a svariate trasmissioni.

Attore, comico, registra, doppiatore, youtuber, note le sue parodie legate agli errori grammaticali più comuni negli italiani nonché i suoi personaggi bizzarri e i suoi siparietti ironici spesso anche inerenti il mondo dello spettacolo ridicolizzando soap, programmi, telegiornali e pubblicità.

Alla sua brillante carriera si aggiunge la partecipazione a “Lol2”: le puntate dell’amata trasmissione sono state già registrate, ma andranno in onda a partire da questa sera 24 febbraio. Su Amazon Prime saranno disponibili i primi quattro episodi.

Maccio Capatonda: tra carriera, libro e amori

La partecipazione a “Lol2” di Capatonda ha entusiasmato i suoi fan incuriositi su come il comico cercherà di far ridere i suoi sfidanti e se riuscirà a resistere alle loro battute.

Si aggiunge così un altro tassello alla sua incredibile carriera nel mondo televisivo e comico. Negli anni inoltre si è affermato in altri ambiti tra cui l’editoria: nel 2020 ha pubblicato l’autobiografia intitolata “Libro” in cui al centro della narrazione si alternano le voci tra Marcello e Maccio, ripercorrendo le tappe professionali della sua carriera.

Seguitissimo su Instagram, con un profilo da ben 500 mila follower, sul suo feed riprende attimi tra set e momenti di vita personale.

Per quanto riguarda la sfera privata è tenuta lontana dai riflettori in quanto il comico è molto riservato. Sembra avere una compagna di cui si conosce solo il nome, Myriam, e con cui sembra avere avuto dei figli. In passato secondo alcuni rumors avrebbe intrecciato un flirt con Elisabetta Canalis, risalente al 2013, durato soli pochi mesi.