Mago Forest chi è: carriera e famiglia dell’attore di “Lol2”

Il Mago Forest, famoso comico e conduttore, è tra i concorrenti di “Lol2” in onda con la sua nuova stagione da stasera su Amazon Prime.

Conosciuto dal grande pubblico come Mago Forest, Michele Foresta si è affermato nel mondo dello spettacolo come comico, conduttore e show man. Nato 61 anni fa a Nicosia, in provincia di Enna, fin da giovanissimo ha sentito il richiamo per il mondo della recitazione.

Dopo il diploma in ragioneria, si è trasferito a Milano per frequentare “Quelli di Grock”, una scuola di teatro e mimo per poi esibirsi in cabaret della città e di seguito mettere in scena show per l’Europa tra Londra e Parigi. Durante questo periodo dà vita al personaggio di Mago Forest destinato a condurlo a un seguito stratosferico.

Arriva poi l’ascesa nel mondo televisivo che lo vede partecipare a note trasmissioni: da “Indietro tutta!” a “Zeling” colleziona un successo dietro l’altro. Scelto dalla Gialappa’s band, diventa conduttore di innumerevoli format di “Mai dire”.

Prende poi parte a film, doppia pellicole e continua ad allungare la lista dei format in cui veste i panni di conduttore e comico.

A questi si aggiunge “Lol2”, nuova avventura per il comico siciliano per la felicità del pubblico. Da stasera, 24 febbraio, in onda su Prime Video con i primi quattro episodi, sale l’attesa nello scoprire come se la caverà Forest alle prese con gli sfidanti nel tentativo di farli ridere e di trattenere lui le risate.

Mago Forest: dai successi professionali alla sfera privata

Il noto comico non smette mai di stupire i pubblico con le sue gag e i suoi innumerevoli programmi a cui si aggiunge “Lol2”.

Costruita una carriera dagli incredibili traguardi, per quanto riguarda la sfera privata da dieci anni è legatao alla moglie Angela, nata a Treviso, conosciuta nell’ambito di un suo spettacolo.

Subito è scatto il colpo di fulmine che li ha portati a costruire un forte rapporto. Sposatisi a Venezia, non sono resi noti molti dettagli sulla loro storia. La sua compagna è infatti molto riservata: imprenditrice, si occupa di un’azienda veneta produttrice di jeans. La coppia non ha avuto figli.