Maria Chiara Giannetta continua a stupire i fan con degli scatti strepitosi, dopo Sanremo nessuno può resisterle

Diplomata al centro sperimentale di cinematografia, Maria Chiara Giannetta con uno studio costante, determinazione e tanta voglia di imparare è riuscita a diventare ciò che ha sempre desiderato: un’attrice.

Dopo una serie di esperienze sul piccolo schermo come Buongiorno mamma, lavori a teatro e vari cortometraggi, la sua svolta è arrivata con l’invito a “Sanremo 2022″. La Giannetta è stata una delle co-conduttrici del Festival e la sua presenza all’Ariston ha riscontrato molto successo.

Maria Grazia Giannetta, il suo sorriso è divino – FOTO

Sguardo dolce e fine, sorriso unico e genuino. Così si è presentata Maria Chiara Giannetta accanto ad Amadeus nella penultima serata del “Festival di Sanremo”. Più volte l’attrice ha ribadito che non si sarebbe mai aspettata un’esperienza del genere, per non parlare della stima e l’affetto da parte dei fan che l’hanno seguita.

Oggi su Instagram vanta di quasi trecentomila follower con i quali condivide scatti mozzafiato che fanno il giro del web. Inoltre è stata aperta una fanpage che quotidianamente pubblica delle foto dell’attrice.

L’ultima è un primo piano. La Giannetta si tocca i capelli e guarda fissa l’obiettivo della telecamera. Il trucco è quasi impercettibile ma quello che risalta agli occhi dei fan è il suo sorriso strepitoso che la rende unica e irresistibile.

Indossa una canotta nera dalla scollatura evidente che mette in mostra il suo décolleté. Maria Chiara non è mai volgare, riesce a mantenere quel pizzico di timidezza che incuriosisce ancora di più il pubblico che ha tanta fame di conoscerla sotto ogni punto di vista.

“Bella e brava” qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora: “Come sei disinvolta“, qualcun altro ha aggiunto: “Sei sbarazzina, proprio come piaci a me“.

Oggi, l’attrice è impegnata su vari progetti: tra set e shooting fotografici, la vedremo presto in televisione con un nuovo lavoro. Il pubblico non vede l’ora di scoprire ulteriori dettagli, per il momento, però, non ci resta che seguirla sui social.